Rusya, yurt dışında bulunan vatandaşlarını tahliye ediyor
Rusya, korona virüsü salgını nedeniyle diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalara başladı.
18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:34
Rusya , korona virüsü salgını nedeniyle diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalara başladı.
Dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı çalışmalar devam ediyor. Birçok ülke ile sınırlarını kapatan ve ulaşımları sınırlandıran Rusya, yurt dışında bulunan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde Çin ve Japonya ve Güney Kore'deki vatandaşlarını tahliye etmeyi başaran Rusya, Filipinler'de bulunan 100'den fazla vatandaşının tahliyesi için de çalışmalara başladıklarını duyururken, sabah saatlerinde Rus Aeroflot Havayolları'na ait bir uçağın Özbekistan 'ın başkenti Taşkent'e giderek 280 Rus vatandaşını tahliye ettiği açıklandı. Rusya'nın İspanya'da bulunan konsolosluklarının da telefon numaralarını paylaşarak ülkede bulunan Rusların kendilerine ulaşmasını talep ederek, tahliyeleri için çalıştıkları öğrenildi.
Öte yandan Rus yetkililer İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde de bulunan vatandaşların tahliyelerinin devam ettiğini açıkladı. - MOSKOVA
Dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı çalışmalar devam ediyor. Birçok ülke ile sınırlarını kapatan ve ulaşımları sınırlandıran Rusya, yurt dışında bulunan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde Çin ve Japonya ve Güney Kore'deki vatandaşlarını tahliye etmeyi başaran Rusya, Filipinler'de bulunan 100'den fazla vatandaşının tahliyesi için de çalışmalara başladıklarını duyururken, sabah saatlerinde Rus Aeroflot Havayolları'na ait bir uçağın Özbekistan 'ın başkenti Taşkent'e giderek 280 Rus vatandaşını tahliye ettiği açıklandı. Rusya'nın İspanya'da bulunan konsolosluklarının da telefon numaralarını paylaşarak ülkede bulunan Rusların kendilerine ulaşmasını talep ederek, tahliyeleri için çalıştıkları öğrenildi.
Öte yandan Rus yetkililer İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde de bulunan vatandaşların tahliyelerinin devam ettiğini açıkladı. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Kore, Özbekistan, Rusya, Güncel
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