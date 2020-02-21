Haberler » Güncel » Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı - Haber

Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski tuğgeneral Şafak G. tutuklandı.

21.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:42Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski tuğgeneral Şafak G. tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şafak G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Şafak G, soruşturma savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Afganistan Türk Askeri Kabil Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı yaptığı sırada emekliye ayrılan Şafak G'nin, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile rütbeleri alınmıştı.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:50:34