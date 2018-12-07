Rütbelerini Fetö Elebaşı Takmış

07 Aralık 2018 Cuma 11:48



07 Aralık 2018 Cuma 11:48

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığından (KKK) emekli albay İ.A, apoletlerini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine taktığını belirtti.4. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 1 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen KKK'den emekli albay İ.A. hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.Mahkemenin gerekçeli kararında, İ.A. hakkında örgütün askeri yapılanmasında bulunduğu ve örgüt mensuplarınca ankesörlü telefondan arandığı için soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sanığın etkin pişmanlıktan yararlanıp örgüte ilişkin bilgiler verdiği aktarıldı.Sanık İ.A. gerekçeli kararda yer alan savunmasında, örgüt ile ilk irtibatının 1985 yılında Kuleli Askeri Lisesi öğrencisiyken sınıf arkadaşının kendisini örgütle bağlantılı bir eve götürmesiyle başladığını itiraf etti.Savunmasında, bu evde kendilerine sohbet verildiğini, Fetullah Gülen'in kitaplarının okutulup sohbet kasetlerinin dinletildiğini anlatan İ.A, "1989'da Ankara'da Kara Harp Okulunda eğitime başladım. Okul döneminde de aynı şekilde örgüte müzahir sivil evlerde toplantılara devam ettik. 1994'te Edirne'ye, 1996'da Diyarbakır'a atamam yapıldı." dedi.FETÖ elebaşı Gülen: "TSK benim göz bebeğimdir"İtirafçı İ.A, 1996'da üsteğmen rütbesini aldıktan sonra yıllık izne çıktığında "Emin" kod adlı sivil imamın kendisini aradığını bildirerek, şunları ifade etti:"İstanbul Altunizade'de FEM dershanesine giderek toplantı salonuna çıktık. Örgüt lideri Gülen bir süre sonra toplantı salonuna gelerek namaz kıldırdı ve sohbet verdi. Toplantı dağıtıldıktan sonra Gülen'in kaldığı odanın yan tarafında bulunan odaya gittik. Dershaneye giderken sivil kıyafetlerle gitmiştik ama yanımızda harici kıyafetimizi de götürmüştük. Sivil kıyafetlerle Fetullah Gülen'in yanına gitmiştik. Askeri üniformamın rütbelerini sökerek yanımda götürdüm. "Emin" kod isimli şahıs bendeki rütbeleri alarak Gülen'e verdi. Askeri üniformamı giydikten sonra Gülen rütbemi takıp alnımdan öperek 'TSK benim göz bebeğimdir, hayırlı olsun, aynı yolda devam et, Allah muvaffak etsin' dedi ve bana bir adet tükenmez kalem hediye etti. Yanımda gelen kişilere de rütbeleri takıldı ve aynı telkinler verildi."İtirafçı İ.A, 1998'de İstanbul'a tayin olduktan sonra adını hatırlamadığı örgütün sözde mahrem imamının kendileri ile ilgilendiği anlatarak, bu kişiye himmetin yanı sıra askeri birlik ve personel hakkında bilgiler verdiğini kabul etti.Söz konusu kişinin isteğiyle teğmen M.E'ye düşük sicil notu verdiğini dile getiren İ.A, "Örgüt mensuplarından İ.Ş. beni 1998-1999 yılllarında Gülen'in vaaz vereceği camiye, sonrasında da örgütün üst düzey sorumlularından olan İ.B'nin sohbet verdiği eve götürdü." dedi."Mahrem imam KOMKARSU sınavı sorularını verdi"Sanık İ.A, 2001'de görücü usulüyle evlenmesine mahrem imamın karşı çıktığını da anlatarak, savunmasına şöyle devam etti:"2007'de Kars'a tayin olduğumda mahrem imam benimle irtibata geçti. Benden askeri birlik ve personel hakkında bilgi istedi. 2007 ve 2008'de Komutanlık ve Karargah Subaylığı (KOMKARSU) sınavına girdim. İlk sene kaybettim. 2008'de benden sorumlu mahrem imam yemin ettirerek fotokopi ile çoğaltılmış üzerinde 80 soru ve cevabı bulunan bir kağıdı vererek ezberlememi istedi. Soruları ezberledim ve girmiş olduğum sınavda bu soruların tamamı çıktı. 92 puan alarak sınavı kazandım. 2012'de atamam Erzurum'a yapıldıktan sonra "Çetin" kod adlı mahrem imam benimle irtibata geçti. Bu kişiyle rutin olarak toplantılara devam ettim. Benden askeri personel hakkında bilgi istedi ve menfi gördükleri rütbeli personele düşük sicil vermem konusunda telkinde bulundu."FETÖ fişleme bilgilerini 30 sene depoladıİtirafçı İ.A, örgüt imamlarının 2003'ten beri buluşmak için kendisini ankesörlü ya da kontörlü telefon hattından aradığını ifade ederek, şunları aktardı:"Askeri liseyi kendi imkanlarımla kazandım. Askeri lisede iken İ.Ş. gittiğimiz evlerde sohbet veriyordu. O dönemlerde bir asker için namaz kılmak imkansızdı. Bu durumda toplantılara giderek muhabbetimizi devam ettirdik. Biz o dönem Fetullah Gülen'in ne olduğunu bilmiyorduk. İlerleyen süreçte toplantılarda Gülen'in kitapları okunmaya başlandı. İlk başta kulağa hoş geliyordu. Bizden nemalanmak için ufak ufak yanlarına çekmeye başladılar ve kendi ideolojilerini aktarmaya çalıştılar. Aradan zaman geçtikçe bu toplantılara, büyük abiler, imamlar gibi görevi olan kişiler geldi. Zaman zaman, kiminle nasıl arkadaşlık kurduğumuz hususundan bilgi talep ederlerdi. Biz de o zaman lise talebesi olduğumuzdan aklımız ermezdi ve bilgi verirdik."FETÖ'nün fişleme yaptığını vurgulayan İ.A, "Bizden bilgi verdiğimiz kişilerin içki içip içmedikleri, kız arkadaşlarının olup olmadığı hususlarında bilgi aldılar. Daha sonra bunların 30 sene depolanarak bilgi haznesi haline geldiğini öğrendik." ifadesini kullandı.