Rutkay Aziz Ve Taner Barlas'tan Yeni Oyun!

George Orwell'in kült eseri "1984", usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın imzasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor! Taner Barlas'ın kurgusuyla ve Rutkay Aziz'in yönetmenliğinde sahnelenecek olan "1984 (Büyük Gözaltı)" adlı oyun, Perdeci Oyuncuları ve AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor.

Edebiyat tarihinin en önemli distopya romanlarından biri olan "1984", "1984 (Büyük Gözaltı)" adıyla tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A.Miles'ın uyarladığı, Artun Özsemerciyan ve Celal Üster'in roman ve oyun çevirilerinden yararlanarak Taner Barlas'ın kurguladığı oyun, Rutkay Aziz'in yönetmenliğinde sahneleniyor.

Perdeci Oyuncuları ile AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu'nun yeni oyunu "1984 (Büyük Gözaltı)"da Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir birlikte rol alıyor. Oyundaki videoda yer alan oyuncular ise Ali Gül, Ezgi Erdilek, Aykut İşpir, Gülşah Kıray Barlas, Bekir Akbaş ve Özgür Can Akbaş. Dekor ve kostüm tasarımını Metin Deniz'in, müziklerini Cahit Berkay'ın, ışık tasarımını Mahmut Özdemir'in hazırladığı oyunun reji asistanlığını ise Andaç Sayın üstleniyor.

Psikanalist ve sosyolog Erich Fromm "1984"ü, "Bir ruh halinin dile getirilmesinin yanında bir uyarı niteliğindedir. Dile getirilen ruh hali, insanlığın geleceğine ilişkin handiyse bir umarsızlık, uyarı ise tarihin akışı değişmediği sürece dünyanın dört bir yanındaki insanların en insani niteliklerini yitirecekleri, ruhsuz otamatlara dönüşecekleri, üstelik bunun farkına bile varamayacaklarıdır." şeklinde anlatır. Fromm'a göre, hâlâ umudu olan ve toplumu uyarmak, uyandırmak isteyen George Orwell'in kült romanı, "bu umudun ancak, bugün tüm insanların karşı karşıya oldukları tehlikenin, bireyselliği, aşkı, eleştirel düşünceyi tümden yitireceği gibi bunun ayırdına bile varamayacak bir otomatlar toplumu olup çıkma tehlikesinin farkına vararak kavranabileceğini öğretir." Orwell'in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan "1984 (Büyük Gözaltı)" oyunu, romanda sergilenen ve adeta bir"büyük gözaltı" olan toplum düzenini sahneye taşıyacak.

Prömiyeri, 14 Aralık 2018 Cuma akşamı artısahne Mecidiyeköy'de gerçekleşecek iki perdelik "1984 (Büyük Gözaltı)", 15 Aralık Cumartesi akşamı ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri, Biletix'ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.