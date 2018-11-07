Rutubet kokusu her evde olabilecek bir durumdur. Rutubet bir nem birikmesi sonucu kötü koku oluşturur ve bu koku eşyalar ile kıyafetlerinize sinerek geçmesi zor bir hale gelir. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birçok evde rutubet kokusu oluşmaya başlar. Soğuk havalarda yağan yağmurun bina duvarlarına zarar vermesi nedeni ile meydana gelen rutubet kokusu sizi rahatsız edebilir. Binanın dışında hissedilen soğuk hava, evin içerisindeki sıcak hava ile karşılaşır ve nem oluşmaya başlar. Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyen ve astım krizlerine yol açabilen rutubet kokunuzu evinizden gidermek istiyorsanız vereceğimiz önerileri deneyebilirsiniz. Daha çok evlerin kuzey kısmına bakan duvarlarda meydana gelen nem, özellikle soğuk odalarda görülür. Peki, rutubet kokusunu ne giderir? İşte rutubet kokusunu gidermenin yolları...Rutubet kokusu nasıl geçer?Rutubet kokusunu geçirmenin birçok yolu vardır. Biz sizin için işe yarayan yöntemleri seçtik. İşte rutubet kokusunu ne giderir, sorusunun cevabı…Evinizi sürekli havalandırınYaz ayları dışında, kış aylarında da camları bütün gün açık bırakın ve evin temiz hava almasını sağlayın.Kahve ve hardal karışımıBir çorba kaşığı kahve telvesini bir çorba kaşığı hardal ile karıştırın ve rutubet olan duvara sürün. Duvarı bu karışım ile iyice ovun. Bu şekilde evde bulunan rutubet kokusunun geçtiğini göreceksiniz. Bu karışımda hardal kullanmak istemezseniz, sadece kahve kullanabilirsiniz.Çiçekleri odada tutmayınRutubetli oda çiçek bulundurmayın çünkü çiçekler odada bulunana nem miktarını arttırır ve bu da rutubet kokusunun artmasına neden olur.Kedi kumuKedi kumu rutubet kokusu için en iyi çözümdür. Nemi çekme kapasitesi yüksek olduğundan işe yarar. Gözden uzak yerlere kedi kumu konulabilir.Karbonat ve tuz karışımıKarbonat ve tuz da iyi nem çekicidirler. Belirtilen yerlere tuz veya karbonat konursa hem nemi hem de nem kokusunu yok edecektir.Peteklerin önünü açık bırakınKışın, kalorifer peteklerinin önü açık kalmalıdır. Bu sayede evinizde bulunan nem kısa zamanda azalır.Çamaşır suyu ve cam sil karışımıÇamaşır suyunu cam silin içine ekleyin ve rutubetli bölgeye sıkın. Bu işlem rutubetin azalmasına ve kokunun giderilmesine yardımcı olacaktır.Kıyafetlere sinen rutubet kokusunu önlemek için;Kötü kokan kıyafetleri içi dolu bir leğenin içine koyun. Daha sonra suyun içine karbonat atın. Bu işlemin ardından kıyafetleri karbonatlı suyun içinde 30 dakika bekletin. Ardından kıyafetleri durulamadan asın ve kurutun.