Rüya tabirleri! Rüyada kuş görmek, rüyada civciv görmek, rüyada güvercin görmek, rüyada muhabbet kuşu görmek rüya tabiri nedir?

Rüyada kuş görmek, rüyada muhabbet kuşu görmek, rüyada güvercin görmek, rüyada civciv görmek, rüyada tavus kuşu görmek, rüyada beyaz güvercin görmek, rüyada deve kuşu görmek, rüyada kuş yumurtası görmek, rüyada küçük kuşlar görmek ve rüyada mavi muhabbet kuşu görmek gibi merak edilen rüya tabirlerini rüyada kuş görmek, rüyada civciv görmek, rüyada güvercin görmek ve rüyada muhabbet kuşu görmek başlığında açıklıyoruz. İşte rüyada kuş görmek, rüyada civciv görmek, rüyada güvercin görmek ve rüyada muhabbet kuşu görmek rüya tabiri!

RÜYADA KUŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kuş görmek, hem kötü hem de iyi olarak tabir edilmektedir. Rüyayı gören kişi eğer rüyasında daha önce hiç görmediği bir kuşu görürse bu durumda güzel işler ve baht açıklığı olarak yorum yapılır. Rüyada büyük kuş görmek ise çok hayırlı bir rüyadır ve makam sahibi güçlü bir kimse anlamına gelir.

RÜYADA KUŞ GÖRMEK/ RÜYADA KUŞLA KONUŞMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kuşla konuşmak olgunluk anlamına gelir. Rüyasında bir kuşla konuştuğunu gören kişi yaşanacak olan nahoş bir olay karşısında olgunluk gösterecek ve karşı tarafı alttan alacak demektir. Bazen de bu rüya güzel olayların, müjdeli havadislerin habercisidir. Böyle bir rüya gören kimse en kısa zamanda çok mutlu olacağı ve huzur bulacağı bir haber alır.

Rüyada kuş görmek

RÜYADA KUŞ GÖRMEK/ RÜYADA BÜYÜK KUŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada büyük kuş görmek olmasını arzu ettiğiniz bazı şeyler için ne kadar sabırlı ve sebat içinde bulunduğunuzun, soğukkanlılığınız ve başarılı çalışmalarınızla her istediğinize kavuşacağınızın göstergesidir. Bu rüya bazen de oldukça büyük bir kazanç elde etmeye, hayatınızın geri kalanında sizi rahat ettirecek mala veya büyük bir mirasa konmaya işarettir.

RÜYADA KUŞ GÖRMEK/ RÜYADA KUŞ YUMURTASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kuş yumurtası görmek, rüyada görülen kuşa bağlı olarak yumurtanın yorumu farklılık göstermektedir. Kartal, şahin gibi büyük kuşların yumurtalarının rüyada görülmesi, iş hayatında çok büyük başarılar kazanılacağına, çok büyük çalışmalar yapılacağına ve bu çalışmalar sayesinde çok büyük kazançlar elde edileceğine işaret eder. Ancak, bülbül ve serçe gibi kuş yumurtalarının görülmesi iş hayatında kazanılacak başarıların yanı sıra, aile hayatında çok güzel ve huzurlu zamanların yaşanacağına ve mutlu ve sağlıklı bir ömre sahip olunacağına delalet eder.

RÜYADA KUŞ GÖRMEK/ RÜYADA KUŞ YAVRUSU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kuş yavrusu görmek, kişinin sahip olacağı evlada veya aileye işarettir. Bir kuş yavrusuna sahip olan kimsenin çok hayır ve iyi bir evladı olur. Rüyasında kuş yavrusu öldüren kimse, masum bir adamın hakkına girer. Kuş yavrusu ile oynamak dünyalık elde etmeye ve dünya zevklerine işaretken; kuş yavrusunun eline konduğunu görmek ise talihli bir yaşama, şansınızın artacağına ve yakın zamanda büyük bir kısmet elde edeceğinize yorumlanmaktadır.

RÜYADA KUŞ GÖRMEK/ RÜYADA ŞAHİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanda bir şahin görmek, ölümü ve çürümeyi sembolize eder. Rüya sahibinin çirkin bir yönünü temsil ediyor olabilir.

Rüyada kuş görmek

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada civciv görmek hayırlı şekilde tabir edilen bir rüyadır. Mutluluk, kazanç, başarı ve sağlık anlamına gelen rüyada civciv görmek,helal kazanç ve helal para olarak yorumlanır. Rüyada civciv görmek rüya sahibinin gururlanacağı ve yüceltileceği işler yapacağı manasına gelir.

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK/ RÜYADA CİVCİV SEVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada civciv sevmek rüya sahibi için çok hayırlıdır. Rüya sahibinin dileğine kavuşacağına ve çok mutlu olacağına işaret eder. Darda olanlar bolluğa kavuşacak, hastalar ilaç bulacak, ayrı olanlar barışacak diye tabir edilir.

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK/ RÜYADA ÇOK FAZLA CİVCİV GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibi kişinin psikolojik olarak yalnızlığını simgeleyen bir rüyadır. Çok kalabalık bir aile veya iş ortamında kişinin aidiyet problemini yansıtmaktadır.

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK/ RÜYADA CİVCİV SEVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada civciv sevmek, kişinin yakın zamanda çok talihli bir olay yaşamasına, tüm sıkıntılarında kurtulacağı bir nimete erişmesine, sağlık ve ferahlığa her anlamda mutluluğa işarettir. Rüyada civciv seven kimsenin kısmeti açılır ve bereketli bir dönem geçirir.

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK/ RÜYADA CİVCİV ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada civciv öldüren büyük günah işler ya da masum bir insana zara verir. Rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına, vicdani açıdan kendinizi kötü hissedeceğinize yorulur. Rüyada civcivi sopa ile öldürdüğünüzü görmeniz karşınıza çıkacak kötü insanların zararına uğrayacağınız şeklinde yorumlanır.

Rüyada kuş görmek

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada güvercin görmek vefalı, zor günlerde yanında olacak sadık dost anlamına gelir. Rüyada güvercin görmek aynı zamanda aşk olarak da tabir edilir. Bu rüya, rüya sahibinin bir söz işiteceği ya da bir haber alacağı şeklinde de tabir edilir. Rüyada güvercin görmek kabul olacak istekler olarak tabir edilmektedir.

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK NEDİR?

Rüyada güvercin görmek zor günlerde insanın yanında olacak, acısını paylaşacak, destek verecek, vefalı ve gerçek bir dosta işaret eder. Aynı zamanda aşkı temsil eder. Yani kişinin sevdiği insana delalettir. Rüyada görülen güvercin meşakkat anlamına da gelir. Rüyasında güvercin gören kişi bir söz işitecek ya da bir haber alacak demektir. Güvercin gerçekleşecek olan hayaller ve dilekler olarak da tabir edilir. Bir erkek rüyasında güvercini kendi penceresinde ya da odasında görürse ve eğer rüya sahibi evli değilse, rüyası kendisi için hayırlı olacak bir kısmetinin çıkacağı anlamına gelir. Güvercinin pislediğini görmek kısmet ve şans olarak yorumlanır. Bir kişi rüyada kendisinin bir güvercine dönüştüğünü görürse, nefret ettiği bir kişinin malından nasiplenecektir. Rüyada güvercin görmek genel olarak kısmet ya da haber olarak değerlendirilir.

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK/ RÜYADA GÜVERCİNLER GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada güvercinler görmek ay sonunu getirmekte zorluk çekileceğine, bütçesinde çok uzun süre onarılmayacak açıklar meydana geleceğine, zorluklar ve sıkıntılar yaşayacağına, cesaretinin yerine geleceğine, bunun da başarılarının kalıcı olmasına vesile olacağına, deyim yerindeyse başında uğursuzluğun kol gezeceğine, vatana millete ve ailesine hayırlı bir çocuğa sahip olunacağına, hiç beklenmedik bir anda yalnız kalınacağına, sağlıkla ilgili olarak bir sorun yaşanacağına ve tatsız bir olayın ortasına düşüleceğine, kendisini daha rahat hissedeceğine, ailenin dağılmasına veya ciddi hasar görmesine rivayet etmektedir.

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK/RÜYADA GÜVERCİN YUVASI GÖRMEKNE ANLAMA GELİR?

Rüyada güvercin yuvası görmek bazen sıkıntı ve zorluk çekileceğine bazen de her şeyin güllük gülistanlık olacağına, daha sonra bu durumların kırgınlığa kadar gideceğine, kısmetin ve talihin açılacağına, yeni ve daha hayırlı kararlar verilmesi gerektiğine ve böylece işlerin sevinç ve mutluluk getireceğine, böylece işlerini yoluna sokacağına, aklına koyduğu her işi gerçekleştirme fırsatı elde edeceğine, etrafındaki bazı kişiler ile tartışacağına, kardeşlerden biri ile kurulacak bir ortaklık sayesinde rakiplerin bir kez daha yenilgiye uğratılacağına delalet eder.

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK/RÜYADA BEYAZ GÜVERCİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Güvercinlerde beyaz renkli güvercin en iyisidir. Rüyada beyaz güvercin görmek hayırlı uğurlu arkadaşa ve evlada yorumlanır. Ticarette elde edilecek bol kazanca, beklenmedik gelire işaret eder. Beyaz güvercin avladığını gören mutlu olur.

Rüyada kuş görmek

RÜYADA MUHABBET KUŞU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada muhabbet kuşu haber anlamına gelmektedir. Hayırlı ve güzel haberler almak olarak yorumlanan rüyada muhabbet kuşu görmek, dileklerin gerçekleşmesi ve keyiflerin yerinde olması olarak da tabir edilir.

RÜYADA MUHABBET KUŞU GÖRMEK/ RÜYADA MUHABBET KUŞU YAKALAMAK NE ANLAMA GELİR?

Büyük bir şans ve kısmet bulmak anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatını olumlu yönde etkileyecek bir fırsat yakalaması şeklinde değerlendirilir. Rüya sahibinin eline büyük bir iş olanağı geçecek ve bu fırsat, kendisini bir ömür ihya etmeye yetecek kadar fayda ve mutluluk getirecek demektir.

RÜYADA MUHABBET KUŞU GÖRMEK/ RÜYADA BİRDEN FAZLA MUHABBET KUŞU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Bir eğlence ortamında olmaya güzel ve keyifli vakit geçirmeye, oradaki insanlarla sohbet etmeye ve dostluk kurmaya delalet eder. Rüyada birden fazla muhabbet kuşunu gökyüzünde uçarken görmek, başarılı ve uyumlu insanları kendine örnek almak ve onların gittiği yolu takip etmek demektir. Rüyada birden fazla muhabbet kuşunu kafeste bir arada görmek, olanakların yetersizliği nedeniyle mutlu, özgür ve başarılı olmanın imkansız hale gelmesine ve kısıtlanmaya işaret eder.

RÜYADA MUHABBET KUŞU GÖRMEK/ RÜYADA MUHABBET KUŞU KAÇIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Büyük uğursuzluk ve kötülük olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin başına en olmadık dertler açılacağı, olmadık musibetler geleceği ve büyük bir yıkım yaşanmasına neden olacağı anlamına gelir.

RÜYADA MUHABBET KUŞU GÖRMEK/ RÜYADA MUHABBET KUŞU YAVRUSU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında muhabbet kuşu gören kişinin genellikle bir haber bir havadis alacağı düşünülür. Bu haber de yine genellikle müjdelidir. Tabii muhabbet kuşunun görülüş şekline göre bu değişebilir. Yine de temel olarak hayırlı olan bu rüyaya göre kişi isteklerinin, dileklerinin yerine geleceğine dair mutlu haberler alabilir ve buna bağlı olarak işlerinin iyi gidecektir, ailesiyle keyifli ve huzurlu zamanlar geçirecektir.

RÜYADA MUHABBET KUŞU GÖRMEK/ RÜYADA MUHABBET KUŞU KAKASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Hayır getirecek yeni bir başlangıç yapma imkanı elde etmek anlamına gelir. Geleceğe olumlu şekilde etki edecek bir olaya ya da işe dahil olmak demektir. Rüyada arabanın camına muhabbet kuşu kakası damlaması, rüyayı gören kişinin parasal konuda bir müjdeyle karşılaşması demektir. Rüyada sokakta yürürken kafaya muhabbet kuşu kakası gelmesi, kişinin keyfini yerine getirecek, gülüp geçeceği komik ve eğlenceli bir olayla karşılaşmasıdır. Anlık yani kısacık sürecek bir sevinç yaşamaya işaret eder. Rüyada muhabbet kuşu kakası toplamak, yaşamdan beklentilerin artacağına işaret eder.