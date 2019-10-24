Rüyada altın görmek ne anlama gelir?

Rüyada altın görmek genel olarak neşeye ve sevince işaret eder. Dileklerinizin gerçekleşmesi maddi konularda olabileceği gibi manevi konularda da olabilir. Rüyada altın görmek yakın zamanda rahata ermeye ve yakın çevrenizden destek görmeye tabir edilir. İşte rüyada altın görmenin anlamı…

RÜYADA ALTIN GÖRMEK

Rüyada altın görmek, elinizi atacağınız her işte umduğunuzdan çok daha büyük kazanç elde etmeye ve bu işlerde muvaffak olmaya işaret eder. Yakın çevrenizin takdirini kazanmaya işaret eden rüyada altın görmek,istediğiniz girişimlerde başarılı sonuçlar elde edeceğinizi haber verir. Bu rüya yakınlarınıza karşı duyduğunuz şüphenin gereksiz olduğunu da işaret eder. Rüyada altın görmek, güç, nüfuz ve saygı olarak yorumlanır.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN YÜZÜKLER GÖRMEK

Rüyada altın yüzükler görmek rüyanın içeriğine göre farklı şekilde tabir edilir. Rüyada altın yüzük görmek mutluluk ve iyilikle karşılaşmaya işaret eder. Rüyada altın yüzük kaybetmek darlığa, rüyada altın yüzük takmak ise hayatın her alanında gelecek değişimlere haber verir. Riyada altın yüzük bulmak iş hayatında ve özle hayatta çeşitli sorunlar yaşamaya, rüyada altın yüzük kırılması ise bazı planların ters gideceği şeklinde tabir edilir. Rüyada altın yüzük çıkarmak ise sıkıntılı zamanların yaklaştığına işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA BİRİNİN ALTIN VERMESİ

Rüyada birinin altın vermesi vefadan ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Eğer verilen altını almadıysanız bazı kimseler yüzünden sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Size verilen altın miktarı bol ve külçe altın halinde verilmişse bu durumda çok yüksek bir makama geleceksiniz demektir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN DAĞITMAK

Rüyada altın dağıtmak, borçlarınız konusunda size mesajlar verir. Eğer çok miktarda altınınız var ve bunları dağıtıyorsanız yakın zamanda borçlarınızı kapatacağınız anlamına gelir. Birisine kırık, bozuk veya ezik altın vermeniz o kişiyle aranızda ufak çaplı sorunlar yaşanacağı anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA HAMİLE KADININ ALTIN GÖRMESİ

Rüyada hamile kadının altın görmesi kız bebeği olacağının müjdesini verir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN SAKLAMAK

Rüyada altın saklamak yakın zaman hakkında size mesajlar verir. Rüyanızda altın bulup onları saklamanız yakın zamanda ilginç haberler alacağınızı gösterir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN PARA BASMAK

Rüyada altın para basmak, dini hayatın, yaşamınızda daha fazla yer alacağına işret eder. Bu rüya temel dini vazifelerinizi daha fazla yapmaya başlayacağınızı bildirir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN TOPLAMAK

Rüyada altın toplamak, yeni bir işe gireceğiniz ya da bir iş yeri açacağınız şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN BULMAK GÖRMEK

Rüyada altın bulmak görmek size emanet edilen bir mal nedeniyle şahitlik etmeniz gerekeceği anlamına gelir. Bu rüya ir başka yoruma göre gerçek hayatta da altın bulacağınız şeklinde yorumlanır. Rüyasında altın bulan kişinin bulduğu altının bir süre sonra erimesi ya altının kaybolması, rüyayı görenin annesinden dolayı bir sıkıntı yaşayacağı anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA SAHTE ALTIN GÖRMEK

Rüyada sahte altın görmek olmasını istediğiniz bir şeyin tam olacakken yarım kalmasına ve bozulasına işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüyada altın bilezik görmek beklenilmeyen bir yerden zenginlik elde edilmesi anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN KIYAFETLER GÖRMEK

Rüyada altın kıyafetler görmek, sizinle aynı statüde olmayan biri ile evleneceğinize işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN KÜLÇESİ GÖRMEK

Rüyada altın külçesi görmek genel altın rüyalarına göre farklı yorumlanmaktadır. Altın görmek genel olarak zenginliğime ve hayırlara yorulsa da rüyada külçe altın görmek maddi kayba uğramaya işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN EV GÖRMEK

Rüyada altın ev görmek iyi şekilde yorumlanmaz. Rüyada evinizin altına dönüştüğünü görmek, evinizde yangın çıkacağına işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ELLERİN ALTINA DÖNÜŞMESİ

Rüyada Ellerin altına dönüşmesi çalıştığınız iş ile ilgili olarak zorlu bir döneme gireceğiniz şeklinde yorulur.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN İŞÇİSİ GÖRMEK

Rüyada altın işçisi görmek size yol gösterecek rehberlik yapacak ve dürüstçe neler yapmanız gerektiğini gösterecek bir dosta delalet eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN USTASI GÖRMEK

Rüyada altın ustası görmek iyiye yorulur. Rüyada altın işleyen usta ya da kuyumcu görmeniz mutluluğa işaret eder. Bu rüya olumsuz olarak da etrafınızda dönen hilelere işaret edebilir.

Rüyanızda altın süsleyen birini görmek hısımlarınızla anlaşma imzalamaya ve çevrenizdeki kötü kimselerden kurtulmaya işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN HURDASI GÖRMEK

Rüyada altın hurdası görmek dost çevrenizde ve aile çevrenizde sizi mutlu edecek kişilerin olduğunu gösterir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN EŞYALAR GÖRMEK

Rüyada altın eşyalar görmek mutlu günlerin habercisi olan bir rüyadır. Rüyada görülen altından yapılmış yemek takımları, tabaklar, bardaklar, sıkıntılarınızın yakın zamanda geçeceğini gösterir.Rüyada altın ziynet eşyaları görmek de olumlu şekilde tabir edilir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN YÜZÜK TAKMAK

Rüyada altın yüzük takmak evlilik olarak yorumlanır. Altın gerdanlık görmek de kadın için evliliği erkek için ise memurluğa işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN KOLYE GÖRMEK

Rüyada altın kolye görmek, hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Mutlu haberlerin ve güzel gelişmelerin habercisidir. Rüyada altın taç görmek de saygınlığı ve onuru simgeler.Başarı ve üstesinden gelebileceğiniz işleri simgeleyebilen bu rüyada tacı kimin taktığı da önemlidir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN YEMEK

Rüyada altın yemek, ilerleyen zamanda birikim yapmaya işaret eder. Rüyada sandıkta altın görmek ve kapalı kutularda altın görmek yeni mallar edineceğiniz anlamına gelir. Altınla kese gibi şeylerle de bağlanmışsa yine aynı anlama gelir ve maddi anlamda geliri ifade eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN PARA BASMAK

Rüyada altın para basmak dini vecibeler konusunda işaretler veriri. Rüyada altın para basmak, dini vecibelerin yerine getirmeye işaret eder. Gelecek dönemle ilgili planlarınızı gözden geçirmeli ve daha dikkatli davranmalısınız.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN KAYBETMEK

Rüyada altın kaybetmek dini vecibelerinizi yerine getirmediğinizi anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda kaçırdığınız fırsatları da ifade eder. Bu rüya geleceği işaret ettiği gibi geçmişte kaçan fırsatları da mesaj veriyor olabilir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA BÜYÜK ALTIN GÖRMEK

Rüyada büyük altın görmek, size verilecek bir emanete ya da bir alanda kazanacağınız uzmanlığa işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALLAH YAZILI ALTIN GÖRMEK

Rüyada Allah yazılı altın görmek yakın bir zamanda hayırlı işlerle karşılaşacağınız anlamına gelir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN MADENİ GÖRMEK

Rüyada altın madeni başarı olarak yorumlanır. Rüyada altın bulmak değerli bir şey keşfettiğinizi, altın tozu görmek ise pişmanlıkları ifade eder. Rüyada altın kaybetmek ise bazı altın tozu gibi bazı ilişkilerin sona ermesi ve pişmanlıkları ifade eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüyada altın bilezik görmek güzelliğe, zarafete ve estetiğe işaret eder. Rüyada altın bilezik takmak hem kadın hem de erkek için hayırlı işlere delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin herkes tarafından sevildiğini gösterir. Rüyada altın bilezik bulmak, kısmet olarak tabir edilir. Rüyada altın bilezik bulmak evlilik teklifi almaya, rüyada altı bilezik hediye almak ise mal ve paraya işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN KÜPE GÖRMEK

Rüyada altın küpe görmek hayırlara işaret eder. Rüya sahibin hayatının günden güne hayatının daha iyiye gideceğini işaret eden bu rüya, kazancının da artacağını gösterir. Rüyada altın küpe bulmak hayırlı olarak yorumlanmaz, kısmetin ve şansın kapanmasına işaret eder. Rüyada altın küpe takmak hayırlı bir evlatla, altın küpe kırılması isse kişinin hüsrana uğrayacağını gösterir.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ÇEYREK ALTIN GÖRMEK

Rüyada çeyrek altın görmek iş hayatında ters giden durumların düzeleceğine işaret eder. Rüyada çeyrek altın bulmak sermaye gerektiren bir işe girişmeye ve huzursuzluk yaşanmasına yorulur. Rüyada altın para görmek kişinin iş hayatında girdiği zor dönemde etrafından fayda göreceğine işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK/ RÜYADA ALTIN TAKI GÖRMEK

Rüyada altın takı görmek kişinin talibinin artmasına, evliyse eşi tarafından el üstünde tutulmasına işaret eder. Rüyada altın takı takmak, sıhhatli huzurlu hayata, kişinin dileklerinin gerçekleşmesine yorulur. Rüyada altın takı bulmak kişiye emanet verilmesi anlamına gelir. Rüyada altın takı takmak genel olarak gamdan ve kederden kurtulmaya işaret eder.

RÜYADA ALTIN GÖRMEK

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Rüyada altın görmek altının şekline ve rüyanın özelliklerine göre farklı şekillerde yorumlanır. Genel olarak hayırlara yorulana altın, bazı durumlarda olumsuz gelişmelere işaret edebilir.