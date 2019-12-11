Rüyada arkadaşını görmek ne anlama gelir? Rüyada eski arkadaşını görmek nedir?

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RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada arkadaşını görmek genel olarak yükselmeye ve iyi gelişmelere yorulur. Rüyada görülen arkadaşın iyi niyetli biri olması halinde hayırlara yorulan rüyada arkadaşını görmek, art niyetli bir arkadaşın görülmesi halinde rüya sahibinin asabi biri olduğu ve asabiyetini kontrol altına alması gerektiği şekilde tabir edilir. Arkadaşın sağlık sorunları ile uğraşması durumunda kazancın arması anlamına gelen bu rüya,arkadaşın vefatı halinde uzun bir hata olarak yorumlanır. Rüyada arkadaş görmek rüyanın görülüş biçimine göre farklı şekillerde tabir edilir.

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Rüyada arkadaşını görmek

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA ESKİ ARKADAŞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada eski bir arkadaşı görmek, iş hayatında ve aile hayatında çok büyük sıkıntılar yaşanan bir dönemde, çok büyük maddi sıkıntılardan kurtulmak ve bu sıkıntılardan ötürü aldığı ve bir türlü ödeyemediği borçları ödemek için çeşitli yollar arayan rüya sahibinin yardımına çok sevdiği ve daha önce birkaç kez yardım ettiği bir arkadaşının ya da akrabasının koşacağına ve bu sayede rüya sahibinin çok büyük bir mutluluk yaşayacağına delalet eder.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA YAKIN ARKADAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Hayırlı bir işle ilgili olarak çok daha fazla güzel haber alınacağına, işlerin kısa sürede çözüme kavuşacağına, atılan adımların ferahlığa çıkacağına, zorlukların, dertlerin ve üzüntülerin geride kalacağına, iş hayatında yeni bir sayfa açılacağına, kırılan kalplerin tamir edileceğine ve kardeşlerin birbirine daha çok bağlanacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, kısa bir süre önce kaybolmuş olan manevi değeri yüksek bir eşyanın bulunacağına ve hayallerin gerçeğe döneceğine işarettir.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA ARKADAŞINI MUTLU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada arkadaşını mutlu görmek kişinin yakın tarihte eline büyük bir paranın geçeceğine, bu parayı hayırlı bir iş için kullanacağına delalet eder. Rüyada arkadaşını mutlu gören rüya sahibinin aile yaşantısında ufak tartışmaların yaşanacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA ARKADAŞ TOPLULUĞU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada arkadaş topluluğu görmek, sosyal hayatının aktif olacağına ve yüzünün gülmesine, işlerinin yaver gideceği anlamına gelir. Arkadaş topluluğu gören kimsenin aynı zamanda bulunduğu ortamda adından söz edileceğini, hayırla anılacağını söyleyebiliriz. Bu kimsenin sevip, değer verdiği kimselerle bir arada bulunacağına da alamet eder.

Rüyada arkadaşını görmek

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA ERKEK ARKADAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada erkek arkadaş görmek, kişinin mal ve mülk kaybına uğrayacağına, bu nedenle de mutsuz ve huzursuz olacağına, ailesi ile birlikte uzun bir tatile çıkacağına delalet eder. Rüyada erkek arkadaş görmek, çevresinde kötü insanların var olduğuna, çok dikkat etmesi gerekeceği anlamına gelir.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA ARKADAŞLA KONUŞTUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada arkadaşla karşılaşıp onunla konuşmak ya da sohbet etmek iyiye yorulur. Arkadaşla ilgili duyulacak bir habere işaret eder.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA DARGIN ARKADAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada dargın arkadaş görmek küs olduğunuz bir arkadaşınızı görmeniz o kişiyle sıkı bir dost olacağınıza işaret etmektedir. Çünkü aklınız da olan bir duygu rüyanıza akseden ve bu da kişinin yaşadığı bu olaydan sebep vicdani rahatsızlık duymasıdır. Rüyada küs arkadaş görmek rüyanızda gördüğünüz bu kişi ile sıkı dostluk bağı kuracağınıza ve size bağlı olan bir dost edineceğinizi yorumlanır.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/ RÜYADA ARKADAŞINI ÖLMÜŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada arkadaşını ölmüş görmek kişinin geçmişte çok büyük hatalar yaptığının işareti olabilmektedir. Lise veya üniversite yıllarında, evlenmeden, bir ilişkiye başlamadan veya herhangi bir şeyden hemen önce büyük hatalar işlenmiş, kalpler kırılmış olabilir. Bu rüya, rüya sahibinin geçmişe karşı duymuş olduğu pişmanlığa yorulur. Eskiye karşı bir özlem yaşanmaktadır. O günlere geri dönülmek ve hatalar telafi edilmek istenmektedir. Arkadaşı ölü görmek ise bu hataların telafi edilemeyeceğinin ve geçmişe dönülemeyeceğinin işaretidir. Bazı rüya yorumcularına göre ise bu rüya tam tersi manalara gelmektedir. Rüyada ölü görülen kişinin sağlığında hiç bir problem olmadığına, oldukça mutlu olduğuna, güzel haberler getirdiğine işaret olur. Kişi gördüğü arkadaşından bir iyilik görebilir, ondan güzel bir haber alabilir.

Rüyada arkadaşını görmek

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/ RÜYADA ARKADAŞINI ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada arkadaşını öldürmek rüyada öldüren kişinin gerçek hayatta arkadaşına çok düşkün olduğu şeklinde yorumlanır. Arkadaşını kaybetmekten ve arkadaşına zarar gelmesinden korkan bir kimse bilinçaltındaki bu korkuyla böyle bir rüya görebilir. Bu rüyaya göre kişi arkadaşına büyük bir sevgi beslemekte ve onu başına gelebilecek şeylerden korumak istemektedir. Rüyanın aksine ölen arkadaşın güzel ve mutlu bir ömrü olacaktır. Öldüren kişi ise uzun yıllar boyunca ölen arkadaşının yanında ve yakınında olacaktır. Rüyada arkadaşı öldürmek onu çok sevmek ve korumak anlamlarına gelir.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA KIZ ARKADAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kız arkadaş görmek, bir gençle tanışıp arkadaş olacağınıza işarettir. Bu rüya bir genç kız veya bir kadın tarafından görülmüş ise; hayatında bazı olumlu değişiklikler olacağına ve büyük sevinç ve mutluluklara kavuşacağına yorumlanır.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK/RÜYADA ARKADAŞLA YÜRÜMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada görülen arkadaş ile yürümenin anlamı, her zaman sürecek huzuru, sakinlik, güven ve mutluluğu işaret eder. Hayata karşı dik duran bir kişiye işaret eden rüyada arkadaşla yürümek ne olursa olsun pes edilmemesine rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin amacından ve yolundan geri dönmemesine kendini daima güçlü hissetmeye ve kendine güven ve saygı duyduğuna işaret eder.

RÜYADA ARKADAŞINI GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada arkadaşı hamile görmek; arkadaşınızı hamile görmeniz o arkadaşınızın iyi günler geçireceğine, hayatında istediği güzel gelişmeler yaşayacağına ve sizin de buna çok sevineceğinize işaret eder.

Rüyada arkadaşını görmek

Rüyada arkadaşını aramak; rüya sahibinin karar vermesini zorlaştıracak bir olay hakkında yakınlık duyulan kimse ile konuşmasına işaret eder. Konuşulan kişinin önerilerine göre hareket etmeniz gerektiğini anlatır.

Rüyada arkadaşını görmek ve konuşmak; sokakta yürürken karşılaşmanız ve konuşmanız iyi anlam içerir, hatta gördüğünüz ve konuştuğunuz arkadaşınız ile ilgili duyacağınız bir habere delalet eder.

Rüyada arkadaşını yaralı görmek; eğer kan görülmüş ise o kişinin sevineceği bir haber alacağına işaret eder. Arkadaşınızın yaralandığını ama kanama olmadığını gördüyseniz o kişinin bir derdinin olduğuna delalet eder.

Rüyada çocukluk arkadaşını görmek; sevdiğiniz bir arkadaşınız ile birlikte yolculuğa çıkacağınıza işaret eder. Bu rüyayı gören kişi eğer bekar ise uzun zamandır tanıdığı ve güvendiği biri ile evleneceğine yorulur.