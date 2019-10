Rüyada at görmek ne anlamına gelir sorusunun cevabını merak edenler öncelikle rüyasının detaylarını hatırlamaya çalışmalı ve bu bilgiler ışığında rüyanın özelliklerine göre tabir okumalıdır. Rüyada at görmek ne anlama gelir dendiğinde rüyada görülen atın şekli ve rüya sahibinin özellikleri önem kazanır Peki rüyada at görmek anlamı nedir?

RÜYADA AT GÖRMEK NEDİR?

Rüyada at görmek güzel bir rüyadır. Hayırlı işlere ve güzel haberlere işaret eden rüyada at görmek kazanılacak zaferlere işaret ettiği gibi terfi ve yükselme olarak da yorumlanabilir. Rüyada at görmek genellikle rakibe karşı galip gelmeye,yöneticiliğe ve devlet adamlığına işaret eder. Rüyada at görmek dünya malı, bebek olarak yorumlanır. Melez at onura, kıdeme ve asalete, kısrak ise dini inancı yüksek olan kadına işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA ATA BİNMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ata binmek ata binmeyi bilmeyen bir kişi ise iş hayatında gösterdiği üstün başarılar sayesinde mesleğinde yükseleceği anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin yeni bir yolculuğa çıkacağı anlamına gelir. Rüyada erkek ata binmek rüya sahibinin kendisini sevmeyen kişileri alt edeceği anlamına gelir. Rüyadan attan inmek ise darlığa, zorluğa ve sıkıntıya işaret eder. Rüya atın ısırdığını görmek kudrete ve güce sahip olur. Rüya sahibi askerse komutan olur

RÜYADA AT GÖRMEK/RÜYADA AT ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at öldürmek hayırlara yorulur. Rızk, bolluk, neşe ve mutluluğa işaret eder. Rüyada at üzerinde olduğunuzu görmek hak yolunda işler yapmak anlamına gelir. Rüyada başkasının atına bindiğini görmek kazancın ve rızkın artmasına, bolluğa kavuşmaya işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT ARABASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at arabası görmek rüya sahibinin ticarethane sahibi olacağı manasına gelir. Yeni bir iş kurmak manasına gelen bu rüya bahtın açık olacağı manasına da gelir. Rüya sahibinin yönetici olacağına işaret eden bu rüya geleceğin aydınlık olması şeklinde de yorumlanır. Bu rüya kişinin konumunun pozitif şekilde değişmesi olarak da yorumlanır.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT ARABASINA BİNMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at arabasına binmek eğitim hayatında ve iş hayatında değişikliklere işaret eder. Rüyada at arabası binmek geleceğin başarılarla dolu olacağı, kariyerin en yüksek noktalara çıkacağı ve bolluk bereketin olacağı manasına gelir.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT SEVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at sevmek, kişinin ideallerine, hayallerine ve isteklerine bağlı olduğuna ve onlardan ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceği anlamına gelir. Moral bakımından en düşük seviyeye gelse bile bu ideallerinden vazgeçmeyeceği anlamına gelir.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT SÜRÜSÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at sürüsü görmek kısmetin açılmasın, manevi duyguların yükselmesine ve onu takdir eden insanların çoğalmasına işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki kişilerin onun arzu ettiği işleri yapması için ona şans vereceği manasına da gelir.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA KOŞAN AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada koşan at görmek rüya sahibinin iyilik, hayır, izzet, şifa, rızık ve hidayet bulmasına yorumlanır. Rüya sahibi bu konularda bolluk yaşar, kısa zamanda zenginlik sağlık ve huzur ve zafere kavuşur.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT YAVRUSU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at yavrusu görmek köklü değişimlere ve yeni sorumluluklara işaret eder. Bu değişiklikler rüya sahibi için yük değil tatlı sorumluluklardır. Onu mutlu edecek ve kendisini iyi hissettirecek değişimlerdir. Rüya sahibi hayatın güzelliklerini keşfeder ve yeni duygular tadar.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT KESMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at kesmek hayırlı şekilde yorumlanmaz. Rüya sahibinin kendisine fayda getirmeyecek bir iş içine gireceğine ve bu yüzden huzurunun kaçacağı manasına gelir. Bu rüya, rüya sahibinin hoş görülmeyen bir iş yapacağı ve bu iş sonucunda itiraz edenlerin haklı çıkacağı şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA TEK BOYNUZLU AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tek boynuzlu at görmek sonuca ulaşmayacak yarım kalacak iştir. Sonuçlanmayacak nikah, sahip olunmayacak bir mal ya elde edilemeyecek miras olarak yorumlanır. Yarım kalacak bir duygu olarak da tabir edilir.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT KAFASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at kafası görmek rüya sahibinin kendisine bir şans tanınmasına,başarısını gösterme fırsatı verilmesine ve önünü açılması olarak yorumlanan bu rüya, başarı göstermek için bir fırsat elde etmek olarak yorumlanır Rüyada at kafası görmek aynı zamanda bir niyetin gerçekleşmesi olarak da yorumlanır.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA ATIN ŞAHLANDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada atın şahlandığını görmek çabaların boşa gitmeyeceği ve rüya sahibini maddi ve manevi yönden karşılık alarak başarıyı tadacağı anlamına gelir.Rüya sahibinin bir miktar birikim yaparak yeni bir iş sahibi olacağı şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA ÖLEN AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ölen at görmek üzüntülü olaylara ve stres altında kalmaya işaret eder. Keder ve sıkıntıya işaret eden bu rüya gelecekle ilgili hayallerin sönmesine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda iş hayatında gelinen son noktada yüksek başarı elde edileceği ve kazancı yüksek bir işin başına geçileceği şeklinde de tabir edilir.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT ETİ YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at eti yemek keyfin kaçması, rahatlığın bozulması ve canın sıkılması olarak tabir edilir. Kaos dolu günlerden geçmek olarak da tabir edilen bu rüya bilerek ya da bilmeyerek bir hataya düşmeye yorumlanır. Rüyada at eti yemek rüya sahibinin söyleyeceği sözler nedeniyle sorunlar yaşayacağı anlamına d gelir.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT TEPMESİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at tepmesi görmek rüya sahibinin bir kimsenin öfkesine hedef olması olarak yorumlanır. Rüya sahibi birisi tarafından suçlanır, kalp kırıklığı yaşar ya da çok üzülür. Rüya sahibi duyduğu hakaretler karşısında içine kapanır ve ağlar.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT YARALAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at yaralamak rüya sahibinin derin bir yara alması olarak yorumlanır. Yapılan iyiliğin takdir görmemesi ve duyulan bir söz nedeniyle kalbine hançer gibi saplanması anlamına da gelir.Bu rüya bazen de mutlu haberler almaya ve hayırlı olacak iş girmeye işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT ARABASI TEKERLEĞİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at arabası tekerleği görmek yeni bir ticari anlaşmaya ve yeni bir proje fikri aşamasında olunduğunu gösterir.Kişinin resmi işler üzerinde düşüneceği ve bu konuda zaman harcayacağı şeklinde de tabir edilir. Bu rüya, rüya sahibinin çok hayırlı kararlar vermesi ve maddi manevi yönden rahatlamaya da işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT AYAĞI YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at ayağı yemek rüya sahibinin mantıksız adımlar atmasına ve deneyimsiz olunan bir alanda işe atılarak bu alanda başarısız sonuçlar almaya işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RENKLİ ATLAR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kırmızı at görmek rüya sahibinin hikmet sahibi olduğuna ve onun gönlü geniş yardımsever biri olduğuna işaret eder.Bu rüya bir muradın gerçekleşmesi olarak da yorumlanır.Rüyada kızıl at görmek rüya sahibinin baş koyduğu bir yolda bir işi yapacağı anlamına gelir. Rüyada siyah at görmek dünya işlerinden çok dini işlere zamana ayırmak anlamına gelir. Rüyada siyah at sürüsü görmek rüya sahibinin kendisi işi ile ilgili uzman kişilerle bir araya gelerek iş yapacağı manasına gelir. Rüyada siyah at görmek, rüya sahibinin çevresindeki güçlü kimselere de işaret eder. Rüyada siyah ata binmek zenginliğe kavuşmaya ve parasının çoğalacağına işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA KANATLI AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kanatlı at görmek ahirette mekanın cennet olması olarak tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda huzur içinde can vermek anlamına da gelir. Herkese nasip olmayacak bu rüya, acı çekmeden dünyadan ayrılmaya işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA BEYAZ AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada beyaz at görmek rüya sahibinin sevdiği kişiyle evleneceği anlamına gelir. Kişi bekarsa gönlüne göre biriyle evlenir. Yalnız ise aşk hayatı yoluna girer. Bu rüya geçmişte yaşanan aşk kırıklıklarını geride bırakıp yeni bir ilişkiye yelken açmayı ifade eder. RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA UÇAN AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada uçan at görmek sosyal hayat ve iş hayatı içinde tüm isteklere kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibi yaşamayı arzu ettiği şeyleri yaşayacak ve mutluluğuna vesile olacak şeyler yaşanacak demektir. Bu rüya zafere, sıkıntıların bitmesine ve yüzün gülmesine işaret eder. RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT VE BALIK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada at ve balık görmek manevi ve maddi yönden zenginlik anlamına gelir. Gönül zenginliği ve parasal yönden rahatlamaya işaret eden rüyada at ve balık görmek geçim sıkıntısının bitmesine ve para konusunda rahatlamaya işaret eder. RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT VE KAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada at ve kan görmek bir şey için heveslenmeye ve sonrasında umutlarının sönmesine işaret eder. Rüya sahibi durup dururken bir şey için heveslenir ama sonra o hevesleri yarım kalır

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT PİSLİĞİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at pisliği görmek rüya sahibinin birisi ile tanışmasına ve bu tanışma sonucunda ondan fikir ve görüşler almasına işaret eder. Ondan fikir olarak ve maddiyat olarak istifade eder. Rüyada at pisliği yemek ise karamsarlıktan, sıkıntılardan ve borçlardan kurtulmaya, güllük gülistanlık bir hayata kavuşmaya işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK/ RÜYADA AT KUYRUĞU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada at kuyruğu görmek bir lüzumsuz şekilde uzaması nedeniyle canın sıkılmasına, nişanlı ya da sözlü olanların bu sürenin uzaması nedeniyle ilişkilerinde canlılığın zayıflaması olarak tabir edilir.