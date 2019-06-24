Rüyada Çiçek Dikmek ve Çiçek Görmek Ne Anlama Geliyor?

Güzel kokulu çiçekler kişilerin feraha kavuşacağını simgeler. Uzun zamandır beklenen iyi haberlerin geleceğini, kişilerin sabırlarının sonucunu alarak huzura erişebileceklerini ifade eder. Rüyada görülen çiçeklerin renkleri de rüyaların yorumlanmasında etkilidir. Rüyada beyaz çiçekler görmek ferahlığa yorumlanırken sarı çiçekler sağlık problemleri için bir uyarı mesajı verirler. Mor renkli çiçekler ilişkide şüphe duyulduğunu simgelerken kırmızı renk aşkın yoğunluğundan duyulan mutluluk veya ayrılık acısına dikkat çeker.

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Rüyada Çiçek Görmek

Eğer evde, saksı içerisinde bir çiçek gördüyseniz, bunun anlamı evde yaşanan huzursuzlukların biteceğidir. Mali olarak rahata kavuşulan bir döneme girilmesidir. Eğer bir bahçe içerisinde çiçekler varsa rüyanızda, bunun anlamı şanssızlıkların biteceği ve nihayet talihin size güleceğidir. Eğer çiçekler bir vazo içerisindeyse sağlıksal problemlerin atlatılarak mutlu bir ev yaşantısına kavuşlulacağı müjdelenir. Rüyanızda gördüğünüz çiçekler solmuşsa bazı sıkıntılara karşı önlem almanız için bu bir uyarı olabilir.

Rüyada çiçek gören kişi bekar ise kısmetinin çok yakında olduğu, evli ise hayırlı evlatlarının olacağına yorumlanır. Eğer aynı bahçede ya da saksıda farklı çiçekler var ise bunun anlamı sosyal ortamın değişeceğidir. Kişinin yeni ortamlara girip yeni kişiler ile tanışacağı ve samimiyet kuracağıdır.

Eğerrüyada yapay çiçekgörüyorsanız bunun anlamı mutluluğu yanlış yerde veya kişilerde aradığınızdır.

Rüyada Çiçek Dikmek

Çiçek dikmek, bir canlıya yaşam vermektir. Diktiğiniz çiçek günden güne büyür ve etrafına güzellikler saçar.Rüyada çiçek dikmekde aynı gerçekte olduğu gibi yeni mutluluklara ortam hazırlamayı ifade eder. Hem aşk hem de iş hayatında oluşacak olumlu gelişmelerin habercisidir. Rüyayı gören kişinin gerçek aşkı yakalayacağına, gösterilen emeklerin karşılığını bulacağına, zorlukların aşılıp güzel günlerin geleceğine ve şansının açılacağına yorumlanır.

Eğerrüyada mezara çiçek dikiyorsanız, hayır işleri ile alakadar olacağınız bir döneme girdiğiniz ifade ediliyordur. Manevi hislerinizin yoğunlaşacağı bir süreç içerisine adım atacağınız size beyan oluyordur.

Rüyada Çiçek Almak

Rüyada çiçek almakbirinden çiçek almak veya birine çiçek almak olarak iki şekilde açıklanabilir. Her iki durumda da mutluluk verici bir haber alışverişi söz konusudur. Birine uzun zamandır beklediği haberi verecek ya da birinden size derin bir nefes aldıracak güzel bir haberi alacak olmanız mümkündür.

Eğer çiçeği sevilen birine veriyorsanız, bu gerçekte de o kişiyi mutlu etmek istediğinizi vurgular.Rüyada birine çiçek vermekelinizin açık olduğunu belli eder. Yardımlaşmaya gönüllü ve paylaşımcı biri olduğunuzu ifade eder.

Rüyada Çiçek Toplamak

Eğer rüyanızda çiçek topladığınızı görüyorsanız, emek ettiğiniz ve uzun zamandır gerçekleşmesini beklediğiniz dileklerinizden bir haber alacağınız müjdelenmiştir. Topladığınız çiçeklerin dikenleri varsa başarıya giden yolda bazı zorlauklara takılabileceğinizin ve dikkatli olmanızın uyarısıdır. Eğer topladığınız çiçekleri birine veriyorsanız, başarınızı sevdiklerinizle de paylaşacağınız, sizin elde edeceğiniz kısmetlerden yakınlarınızın da faydalanacağı söylenebilir.

Rüyada çiçek toplamak aynı zamanda rakiplerinizi alt ederek başarı kazanacağınız bir durum veya olayın içerisinde bulunacağınız anlamına da gelir.

Rüyada Çiçek Sulamak

Su bütün canlılar için hayattır. Rüyada çiçek sulamak önemli işlerin başarılacağını ifade eder. Başarılara kapınızın açık olduğunu, yüzünüzü güldürecek olumlu gelişmelerin çok yakında olduğunu düşünebilirsiniz.

Eğer rüyada solmuş, kurumuş bir çiçeği suluyorsanız bunun anlamı zor durumda olan birilerine yardım eli uzatacağınızdır.

Rüyada Çiçek Ekmek

Rüyada çiçek ekmek yani tohumlarını toprağa serperek bir bitkiyi yetiştirmek, büyük bir kazanç elde etmeye delalettir. Aileden gelecek olan bir mirasın veya yüklü bir varlığın simgesidir. Aynı zamanda içerisinde bulunduğunuz ailenin büyümesine, mutlu bir geleceğe yorulur.