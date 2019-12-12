Rüyada cin görmek nedir? Rüyada cin görmek rüya tabirleri!

Rüyada cin görmek rüyanın görülüş biçimine göre farklılık gösterir. Rüyada cin görmek hayırlı şekilde yorumlanmayan bir rüyadır. Rüyada cin olduğunu gören kişi dünya malı için hile yapar. Rüyada cinlerin amirini görmek makamda artışa işaret eder. Rüyada eve cin girmesi ve evi dağıtması da eve hırsız girmesi olarak yorumlanır. Hamile kadın rüyasında cin görürse çocuğu zeki olur. Rüyada cin görmek nedir?

RÜYADA CİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada cin görmek ve cinden bir şey almak memuriyet ya da terfi olarak yorumlanır. Rüyada cinin elbiseni çıkarmak düşman karşısında zafere işaret eder. Rüyada cin çarpması ise ele haram mal geçmesi olarak yorumlanır.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİN GÖRMEK VE DUA OKUMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada cin görüp dua etmek aile hayatı ya da iş hayatı ile ilgili olaylar ve düşünceler için edilen duaların allah katında kabul edileceğine, sıkıntılarını ve kötü olayları hastalık derecesinde sorun etmeyeceği için çok daha rahat olacağına, zorluklar ve sıkıntılar yaşayacağına, elinde bulunan imkânlar sayesinde sıkıntılarının ve sorunlarının çok yakın bir zaman içinde sona ereceğine, üzüntülerinin kısa bir süre içinde yaşadığı üzüntülü ve kötü durumların hiç sorun yaratmadan ortadan kalkacağına, zor geçen bir projenin yakın bir zaman içinde toparlanacağına, yeni ve söz sahibi olunan bir mevkiye sahip olunacağına, hasreti çekilen bir kişiye kısa sürede kavuşulacağına, yeni bir işe girileceğine, ters giden durumların düzeltileceğine, sorunların bir bir çözüme kavuşacağına, bir sebeple daha dikkatli ve hızlı olunması gerektiğine, aksi takdirde maddi ve manevi açıdan epey zarara uğranacağına, keyfinin ve neşesinin yerine geleceğine işarettir.

Rüyada cin görmek

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİN ÇARPMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada cin çarpması, elinize haram mal ya da haram para geçeceğine, büyü, tılsım gibi şeylerle uğraşan birinden zarar görebileceğinize işaret eder. Eğer rüyada cin sizi çarptıktan sonra yere yığıldığınızı gördüyseniz, faiz ya da haram mal yiyeceğinize, büyü, tılsım, sihir gibi şeylerle birine zarar verebileceğinize veya büyük bir borcun altına gireceğinize ve olayların hacze kadar gidebileceğine işaret eder.

Rüyada cin çarpması, haram mal ve büyü ile uğraşan birinden zarar görmek anlamlarına gelir. Rüyada cinle evlenmek, günahkâr biri hakkında uyarı niteliği taşır. Rüyada cinle konuştuğunu görmek, kavganın habercisidir. Rüyada içine cin girmiş birini görmek, o kişinin huzursuz olduğuna işarettir. Rüyada içine cin girdiğini görmek de rüya sahibinin böyle olduğunu gösterir.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİNLERİN EVE GİRMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada evine cinlerin girip bir şeyler yaptıklarını görmek, eve düşman veya hırsız girmesine işarettir. Cinlerin evlerde bulunanları, şerli ve yaramaz komşulara işarettir. Cinin kapısının yakınında durduğunu görse, o kimse zarara uğrar yahut üzerinde yapması lazım gelen bir adağı olduğuna veya ona isabet edecek bir darlık ve zillete işaret eder.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİN DÖVDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada cin dövmek sahip olduğu kılları sattığını gören kişinin de allah yolunda ilerleyip, ilim irfan sahibi olacağına, işlerinde büyük zararlara uğrayacağına, kendisini kıskanan ve çalışmalarında sürekli köstek olmaya çalışan kişiden kurtulup yoluna devam edeceğine, güzelleşeceğine, iyileşeceğine, kısmet alacağına, hayatının iyileşeceğine ve güzelleşeceğine, sahip olunan enerjinin bir ya da birden fazla işe koşturmaktan ötürü tükeneceğine, çalışmalarla ve projelerle ilgili olarak çeşitli vaatler veren kişilerin sırt çevireceğine ve kara kara düşünmeye başlanacağına, yüzünü güldürecek bir haber alacağına, ayıplı yollara sapacağına işarettir.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİN MUSALLAT OLMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir cinle sohbet ettiğini görmek, insanların durumlarını merak edip öğrenen kimseye yakın olmaya işarettir. Bazen de rüyada cin görmek, yılan ve akrep gibi yer haşerelerine ve insanların rahatsız olacakları şeylerin çıkmasına işaret eder.

Rüyada cin görmek

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİNLE EVLENMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir cinle evlendiğini görmek, ahlâksız ve itaatsiz bir kadına gönül vermeye, huysuz bir binit satın almaya işarettir. Hazan bir cinle evlendiğini görmek, mülk sahibi olmaya, gizlenmiş bir mala sahip olmaya işarettir.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA BİR CİNİN SALDIRDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir cinin saldırdığını görmek; kişinin maddi sıkıntı yaşayacağına, kazancının azalacağına delalet eder. Rüyada eğer onlar kovaladığınızı ve kovduğunuzu gördüyseniz bu rüya birçok kişi tarafından çok sevilen, sayılan bir kimsenin dostluğunu kazanacağınız anlamına gelir.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİNLER GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada fazlaca cin görmek insanları kandıran yalancı bir kişiliğe delalet eder. Bir kişi rüyada kendisinin cin olduğunu görürse bu o kişinin yaptığı işlerde hileye başvurduğuna ve bu sebeple büyük kayıplar yaşayacağına işarettir.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA CİNLER DANS ETTİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada cinlerin birleriyle dans ettiğini görmek güzel bir olay yaşamaya ve bunun sonucunda da içinde bulunulan ruhsal sıkıntılardan kurtulmaya işaret etmektedir. Eğer rüyada görülen cinler şarkı söyleyerek dans ediyorlarsa bu rüya kişinin ummadığı anda yakın bir dostundan büyük faydalar göreceği şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA CİN GÖRMEK/ RÜYADA EV İÇERİSİNDE CİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Bir kişi rüyasında evinin içerisinde cin görürse bu rüya hane içerisinde tartışmalar olacağına, kurulu düzenin bozulacağına ve mutsuz günlerin başlayacağına işaret eder. Ayrıca maddi ve manevi yönden büyük kayıplar yaşamaya alamettir.

Bazı yorumculara göre de bu rüya büyük beklentilerle başlanılan bir işin hüsranla sonuçlanacağı ve bunun sonucunda da büyük üzüntüler yaşanacağı şeklinde yorumlanmaktadır.