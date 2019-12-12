Rüyada halı görmek ne anlama gelir? Rüyada halı yıkamak nedir? Rüya tabirleri!

Rüya tabirleri içinde en çok merak edilen konulardan olan rüyada halı görmek, rüyada halı yıkamak, rüyada kırmızı halı görmek, rüya tabiri ile aydınlanıyor. Hoşluk ve hafiflik anlamına gelen rüyada halı görmek, zenginlik ve rahatlık olarak da yorumlanır. Rüyada halı yıkamak ise yüklerden kurtulmaya ve bolluğa kavuşmaya işaret eder. Rüyada halı görmek ne anlama gelir? Rüyada halı yıkamak nedir?

RÜYADA HALI GÖRMEK VE RÜYADA HALI YIKAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada halı görmek rüyayı gören kişinin şansının ve bahtının açık olması olarak yorumlanır. Bolluğa ve rahatlığa işaret eden rüyada halı görmek, kişinin çevresinde güçlü kimselerin olacağı anlamına gelir. Ömür boyu bahtiyar olmak ve para kazanma olarak yorumlanan rüyada allı görmek genel olarak çok iyi şekilde tabir edilir.

Rüyada halı yıkamak da şans ve baht açıklığı olarak yorumlanır. Kötü günleri geride bırakmak ve hayallere ulaşmak anlamına gelir. Hayırlara ve güzelliklere alamet eden bu rüya kişini çevresinde varlıklı insanlar olacağı anlamına gelir.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA ESKİ HALI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada eski halı ya da yırtılmış bir halı görmek de darlığa ve yokluğa düşmeye delalet eder. Rüya sahibi ileride fakirleşecek ve geçim derdine düşecek anlamına gelir.

Rüyada halı görmek

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA HALI YIKADIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada halı yıkadığını gören kişi, sıkıntılı ve kötü günlerini geride bırakacak, fakirliğini yenecek, iş ve makam sahibi olacak, hayallerine ulaşma imkânı elde edecek ve güzel günler yaşamaya başlayacak demektir.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA KÜÇÜK HALI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada küçük halı görmek, kıt kanaat geçinmeye, ay sonunu zor getirmeye ve darlık içinde olmaya işaret eder. Rüya sahibinin çok az maaşa çalıştığı ve geçim sıkıntısı yaşadığı anlamına gelir.

Rüyada halı görmek, hayırlara alamet eder ve rüyayı gören kişinin dünya nimetlerinden yana bolca nasipleneceği, dilediği gibi yaşayacağı, istediği yerlere gidebileceği, her ihtiyacını kolaylıkla gidereceği ve para sıkıntısı çekmeden yaşayacağı bir hayata kavuşacağı, çevresinde de kendisi gibi varlıklı insanların olacağı anlamına gelir.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA HALI YIKAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada halı yıkamak, ferahlık anlamına gelirken bir diğer yandan da zengin olamaya rivayet edilir. Rüya sahibinin şansının, bahtının ve kısmetinin kıskanılacak kadar açık olacağına, hayatının da herkesin imreneceği ve sahip olmak isteyeceği kadar güzel geçeceğine rivayet edilir. İşlerin angarya yükünden kurtulmaya, daha az yorulup, daha az çalışarak eskisinden iki kat kazanç elde etmeye, rahata ermeye, hayra ve bolluğa kavuşmaya ve de düze çıkmaya işaret eder.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA ÖNÜNDE HALI SERİLMEKNE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kendiniz için yere yeni bir halı serildiğini görürseniz bu dünyada uzun bir ömre, bol rızka sahip olacaksınız diye yorumlanır.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA HALI ALMAKNE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında halı aldığını görmesi, kişinin hayatındaki önemli işlere göre yorumlanır. Halı alan kişinin çevresinde tanınacağına rivayettir.

Rüyada halı görmek

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA KIRMIZI HALI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kırmızı halı görmek, hayırlı olaylara girmeye işarettir. Kişinin hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına, karşısına çıkacak olan fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendireceğine, mal ve mülk sahibi olacağına rivayet etmektedir.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA HALI HEDİYE NE ANLAMA GELİR?

Rüyada halı hediye almak kendisine yapılacak bir ihanetten ötürü büyük bir üzüntü içine düşeceğine, maddi ve manevi olarak çok zor bir noktaya geleceğine, aile bireyleri ile tartışma yaşayacağına, büyük bir ferahlık ve mutluluk yaşayacağı bir döneme gireceğine, istediği bir proje için yatırım yapmaya başlayacağına, çok üzüntülü ve sorunlu olaylar yaşanacağına, kendini her konuda geliştireceğine ve hayatında kendisi için dönüm noktası sayılacak kararlar alacağına, rahatlatacağına ve manevi olarak güç vereceğine, işin kısa bir süre düzgün bir şekilde ilerlemesinin ardından bazı sorunlardan ötürü günden güne kötüye gideceğine ve bu yüzden çok yakın bir zaman içinde yeni bir işe girme konusunda bazı adımlar atılacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kendi çabası ile kurtulup çok mutlu olacağına yorulur.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA HALI ÜSTÜNDE YÜRÜMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir halının üzerinde yürüdüğünü görmek hayra, kısmete, şansa, bolluğa, mutluluğa ve huzura kavuşmaya işaret eder. Rüyada halının üstünde yürüdüğünü gören kişinin kısmetinin açık olacağına, şansının yerinde olacağına, hayatının güzel geçeceğine, mutlu ve keyifli olacağına tabir edilir. Rüya sahibinin sıkıntı ve sorunlardan uzak olacağına, rahatlık ve ferahlık içinde yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA YENİ HALI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yeni halı görmek, rüyayı gören kişi eğer bekarsa hayırlı bir kısmeti olacağına, evlenip hayırlı bir evlat edineceğine delalet eder. Rüya sahibi eğer evliyse, eşiyle arasındaki sorunların biteceğine, evladıyla gurur duyacağına işaret etmektedir.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA TEMİZ HALI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada temiz halı görmek, rüya sahibinin bolluk ve bereket içerisinde yaşayacağına, sıkıntılı günler görmeyeceğine, maddi bakımdan zengin olacağına, etrafındaki bazı insanlar tarafından kıskanılacağına işaret eder.

Rüyada halı görmek

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA ÇİÇEKLİ HALI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada düz olmayan, çiçek desenli ya da herhangi bir deseni olan bir halı görmek çok iyidir ve kişinin dünyalığına işaret eder. Yani malının çok olacağı anlamına gelir.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA HALI SERMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada halı sermek, rızık genişliğine ve yetkili kimselerin meclisine delalet eder. Halının durulduğunu görmek yetkisinin gideceğini, yolculuğa gidememeye veya geçim sıkıntısına delalet eder. Halısının kaçırıldığını veya yandığını görmek, rüya sahibinin ölümüne delalet eder. Halının ince olması ecelinin yaklaşmasına veya bedeninin zayıflamasına delalet eder.

Rüyada halı görmek izzet, mertebe ve genişliğe delalet eder. Halı, kilim gibi şeyler ev sahibinin ci¬hazlarına işarettir.

RÜYADA HALI GÖRMEK/ RÜYADA HALI ÜSTÜNDE OTURMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada bir halının üstünde oturduğunu görmek hayra, başarıya, makam sahibi olmaya ve olumlu gelişmelere işaret eder. Rüyada halının üzerinde oturduğunu gören kişinin işlerinin istediği yönde ilerleyeceğine, iş hayatında başarılı olacağına ve yüksek bir mevkiye çıkacağına tabir edilir. Rüyayı gören kişinin aynı zamanda kısmetinin açık olacağına, bazı fırsatlarla karşılaşacağına ve beklemediği bir yerden fayda sağlayacağına işaret eder. Rüyada tanınmayan bir kişinin halının üstünde oturuyor olduğunu görmek ise hatalara ve olumsuz davranışlara yönelmeye tabir edilir.