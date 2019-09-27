Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmek tabiri

Rüyada kedi görmek, kişisel özelliklerinize göre tabir edilir. Genellikle hayra yorulan rüyada kedi görmek, kişisel özelliklerinize ve rüyanın içeriğine göre olumsuz manalara da gelebilir. İşte rüyada kedi görmek, rüyada kedi kovalamak, rüyada kedi beslemek, rüyada kedi saldırması, rüyada kedi ısırmak, rüyada kedi köpek görmek, rüyada kedi yavrusu ve rüyada kedi yavruları görmenin tabiri...

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi görmek çocuk sahibi olmaya işaret eder. Rüyada kedi görmek kimi zaman da kurnaz erkeğe işaret eder. Çağdaş yorumlara göre ise rüyada kedi görmek riyakar insanlarla karşılaşmaya işaret eder.

RÜYADA DİŞİ KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada dişi kedi görmek bir yandan zararlı bir yandan da yararlı olacak kişiye işaret eder. Rüyada dişi kedi görmek kötü huylu kadına işaret eder. Rüyada görülen dişi kedi ev kedisiyse hayra, sokak kedisiyse sıkıntılı duruma düşmeye yorulur.

RÜYADA KEDİ ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kedi öldürmeniz Kirmani'ye göre gerçek yaşamınızda bir hırsızla karşılaşarak onu zaptedeceğinize delalet etmektedir.

Allame Meclisi'ne göre ise kedi öldürmek feraha kavuşacağınızın işaretidir.

RÜYADA KEDİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi ölmesi görmek bir görüşe göre; günahların bağışlanmasına, yaratılışta olduğu gibi yufka yüreklilik ve şefkatli olması gerektiğine delalet eder.

RÜYADA KEDİ İLE KAVGA NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda bir kedi ile kavga etmişseniz bu rüya bir hastalık geçireceğiniz şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA KEDİNİN KESİLDİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Yaşadığı tartışmaların sorunsuz bir şekilde biteceğine, ticaretinin genişleyeceğine, hayırlı başlayan bir işin çok büyük sıkıntı verecek ve sorun yaratacak bir duruma geleceğine, büyük bir başarısızlık yaşanacağına, mertebe, şöhret ve itibar kazanacağına, mesleğinde arka arkaya galibiyetler elde edeceğine, ağız tadının, keyfinin ve moralinin kaçacağına, parasal sorunların sürmesi ve durumların kötüye gitmesinden ötürü borcun ödenemeyeceğine ve bu yüzden maddi açıdan büyük parasal sıkıntıya girileceğine ancak bu durum yüzünden istenmeyen yollara sapılacağına, işlerin yoluna girip çok büyük miktarlarda para kazandırmaya başlayacağına, gerekirse başkaları ile ortaklık içine gireceğine veya işbirliği yaparak amacına ulaşacağına işaret eder.

RÜYADA KEDİ ETİ YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi eti yemek, haram yiyen birinin ya da bir hırsızın malından fayda sağlayacağının habercisidir. Rüyada kedi eti yemek aynı zamanda sihirbazlık hilelerini öğreneceğinize de delalet eder.

RÜYADA KEDİYİ ISIRMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada siz kediyi ısırıyorsanız veya ona zarar veriyorsanız, hastalığınızın biraz fazla zaman süreceğine delalet eder. Eğer hasta değilseniz sağlığınız konusunda dikkatli olmasınız zira uzun süreli bir rahatsızlık geçirebilirsiniz.

RÜYADA KEDİ PİSLİĞİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Parasal anlamda iyi gelişmeler yaşanacağına ve doğru yatırımlar sayesinde zengin bir hayat sürüleceğine işaret eder. Rüyada kedi pisliği gören kişi, başka kişilerle yaptığı ortaklıklar neticesinde işlerini büyütür. Devlet dairesinde çalışanlar için ise terfi anlamına gelir ve maaşına zam alır. Kedi pisliği görenin çevresi de zengin ve cömert kişilerden oluşur.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI NE ANLAMA GELİR?

Eğer gerçek yaşamınızda bir dişi kedi besliyorsanız ve kediniz rüyanızda sizi ısırmışsa bu rüya önünüzdeki bir yıl boyunca huzurlu ve rahatta olacağınıza yorumlanır.

Rüyanızda gördüğünüz kedi vahşi bir kedi ise ve sizi ısırmışsa; bu rüya önünüzdeki yol boyunca işlerinizin ters gideceğine işaret eder.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kedi sizi tırmalamışsa etrafınızda size olan düşmanlığını saklamayacak kişiler olacağına delalet eder. Bu düşmanlara karşı dikkatli olmalısınız çünkü gerçekten tehlikeli olacaklardır.

Size saldıran kedi eğer erkekse bir hastalık geçireceğiniz şeklinde yorumlanır. Eğer bu kedi yabani bir erkek kedi ise geçireceğiniz hastalık şiddetli olacak demektir.

RÜYADA KEDİNİN GÖZ ÇIKARMASI NE ANLAMA GELİR?

Kedinin göz çıkarması aynı kedi tırmalaması gibi yorumlanır. Düşmanlarınız sizden saklanmayacak ve açıkça hasetlerini belli edeceklerdir.

RÜYADA KEDİ SÜRÜSÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Sıkıntılarından ve sorunlarından yakın zaman içinde kurtulacağına, bir sebeple aile hayatında çok sıkıntılı ve zor dönemler yaşayacağına, yapılan işlerin çok büyük bereket ve bolluk getireceğine, uzun ya da günübirlik bir tatile çıkacağına, kardeşlerin birlikte bir iş kuracağına, yapılan bir hatanın kısa süre içinde düzeltileceğine, haklılığının anlaşılacağına ve hakkı olanın kendisine teslim edileceğine, hiçbir eksiğinin kalmayacağına, kalabalık bir eğlence mekânında keyifli ve zevkli vakit geçireceğine, sürekli nutuk atarak ortalığı karıştıran kardeşleri ya da dostları birbirine düşüren bir kişi ile sosyal hayattaki tüm bağların koparılacağına tabir olunur.

RÜYADA KEDİYE DÖNÜŞMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda bir kediye dönüştüğünüzü görmeniz hırsızlığa delalet eder. Hırsızlık yoluyla veya dinen haram olan yollarla geçiminizi sağlayacağınızın habercisidir.

Rüyanızda bir ev kedisine dönüştüğünüzü görmüşseniz ve evde rahat yerinizde uyumuşsanız, bu uzunca bir süre işlerinizin ters gideceğini gösterir.

Rüyanızda kediye dönüştükten sonra başka bir kediyle kavga etmeniz, girişeceğiniz işle ilgili vicdansız bir kimse ile ortaklık yapacağınıza veya bu kişiden yardım alacağınıza fakat, bu kişiyle tartışmak suretiyle iş ilişkinizi bitireceğinize delalet eder.

RÜYADA KEDİ TÜYÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Hayırlı bir işin ortasında meydana gelecek kötü bir olay yüzünden sıkıntı çekileceğine ancak bu durumun çok uzun sürmeyeceğine, yeni bir işle ilgili bir sorun çıkacağına ama bu sorunun kısa süreli olacağına ve daha sonra işin düzgün bir şekilde ilerleyeceğine tabir edilir.

RÜYADA KEDİ SATMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda bir kediyi para karşılığı sattığınızı görmüşseniz, malvarlığınızı harcayacağınız şeklinde tabir edilir.

RÜYADA KEDİ İLE KAVGA NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kediyle kavga ederek yenilmişseniz hastalıklarınızdan hızlı bir şekilde kurtulacağınıza delalet eder. Aynı zamanda bu rüya mutlu günlerin yakında olduğun da işaretidir.

RÜYADA KEDİ VE FARE NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda bir kedi ve farenin dostane bir şekilde olduklarını görmeniz ikiyüzlü insanlarla bir araya geleceğiniz şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA KEDİ KOVALAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi kovalamak hayırlı olaylarla karşılaşacağınızın işaretidir.

RÜYADA EVE GİREN KEDİ NE ANLAMA GELİR?

Bir kedinin evinize girdiğini görmeniz, evinize hırsız gireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Eve giren kedi evdeki yemekleri yerse, hırsız evinizden bazı malları alıp gidecektir.

Sabah namazından sonra kedi görülmesi, altı gün boyunca devam edecek bir rahatsızlık geçireceğinize delalet eder.

RÜYADA KEDİ OKŞAMAK NE ANLAMA GELİR?

Eğer kedileri seviyorsanız rüyada kedi görmek vefalı bir dosta işaret eder. Kedi okşamak ise onunla olan muhabbetinizin işaretidir.

Eğer kedilerden hoşlanmıyorsanız, rüyada kedi okşamak ikiyüzlü bir insana hak ettiğinden fazla değer vereceksiniz demektir.

RÜYADA KEDİNİN SÜRTÜNMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedinin size sürtündüğünü görmüşseniz, etrafınızdaki insanlara karşı safça tavırlar sergiliyor ve onlara pembe gözlüklerle bakıyorsunuz demektir. Gereğinden fazla yardım ve iyi niyet sonrasında nankörce tavırlarla karşılaşacaksınız. Dikkatli olmalısınız çünkü bir konuda sizi kandırabilirler.

RÜYADA KEDİ TIRMALADIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kedi sizi tırmalamışsa etrafınızda size olan düşmanlığını saklamayacak kişiler olacağına delalet eder. Size saldıran kedi eğer erkekse bir hastalık geçireceğiniz şeklinde yorumlanır. Eğer bu kedi yabani bir erkek kedi ise geçireceğiniz hastalık şiddetli olacak demektir.

RÜYADA ANNE KEDİ VE YAVRULARI NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda yavrularıyla birlikte bir anne kedi görmeniz bazı konularda kaygılanacağınızın işaretidir.

RÜYADA KEDİ İNİLTİSİ NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyanızda kedi iniltisi duymanız, gıybete gireceğiniz konusunda bir uyarı niteliğindedir.

RÜYADA MİSK KEDİSİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda misk kedisi görmüşseniz, dışarıdan kötü gözüken fakat içi tertemiz olan bir erkekle yorumlanmaktadır.

RÜYADA KEDİNİN KAYBOLMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda gördüğünüz kedinin kaybolması rahatsızlığınızın alevleneceğine veya bir konuda sıkıntıya düşeceğinize delalet eder.

RÜYADA KEDİ SEVMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, içinde bulunduğu ortama ya da duruma göre değişiklik gösterir. Eğer işle ilgili bir karar verilecekse ortaklık kurulan ya da maddi destek istenen kişinin kötü niyetli bir kişi olabileceğine işaret eder. Evlilikle ilgili bir durum varsa eğer yakında nur topu bir çocuğa sahip olunacağına alamettir. Ayrıca, çok sevinilecek bir haber alınacağına ve bu haber doğrultusunda kazançlı bir işe girileceğine ancak atılacak adımlarda dikkatli olunması gerektiğine yorulur.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

İşle ilgili olarak kazanılan başarıları kıskanan bir kişinin varlığına, ancak bu kişinin rüya sahibine pek zarar veremeyeceğine rivayet edilir. Aile hayatındaki mutluluğu gözüne kestiren kötü bir kişinin, aile bireylerini birbirlerine düşürmek için bazı oyunlar yapacağına ancak hiçbir şekilde başarılı olamayacağına ve kendisini paralamakla kalacağına delalet eder.

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Kendisinden beklenmeyecek bir üçkağıt çeviren bir kişi ile karşı karşıya gelineceğine, bu kişi ile çok sıkı bir rekabet içine girileceğine ancak daha sonra yapacağı bir hata yüzünden kendi kazdığı kuyuya düşeceğine yorumlanır. Aynı zamanda, bazı maddi kaynaklarda yaşanacak kısa süreli sıkıntılara işaret eder.

RÜYADA KARA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Aile hayatında büyük tartışmalara ve sorunlara yol açacak bir kişinin varlığına, yakın zaman içinde kardeşler arasında büyük bir tartışma yaşanmasına sebep olacağına, eğer bu olayların daha da büyümesi istenmiyorsa bu kişinin haneden uzaklaştırılması gerektiğine rivayet edilir.

RÜYADA EVE KEDİ GİRMESİ NE ANLAMA GELİR?

Hane halkı arasında laf taşıyan, eşleri ve kardeşleri birbirine düşüren ve kısa süre içinde neredeyse bütün emellerine ulaşma aşamasında olan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına ve yaptığı kötülüklerin cezasını çekmesi için yalnız bırakılacağına işaret eder. Ayrıca, sıkıntılı bir dönemin başlayacağına, kazancın günden güne düşeceğine, sevinçli haberlerin geride kalacağına ve üzüntülü bir ruh haline bürünüleceğine yorulur.

RÜYADA SİYAH KEDİ ISIRMASI NE ANLAMA GELİR?

Ortaya konulan çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler sayesinde kazanılan başarıları ve gelinen mevkiyi kıskanan bir kişinin, büyük bir plan kurduğuna, bu planı hayat geçirmesi ile birlikte rüyayı gören kişinin maddi olarak büyük kayba uğrayacağına, sevdikleriyle arasının açılacağına ve sıkıntı çekeceğine yorulur. Beklenmeyen bir anda ve hiç olmadık bir sebepten ötürü çok zarara uğranacağına ve uzun bir zaman boyunca bu zarardan kurtulmak için çaba harcanacağına alamettir.

RÜYADA KEDİ TÜYÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Hayırlı bir işin ortasında meydana gelecek kötü bir olay yüzünden sıkıntı çekileceğine ancak bu durumun çok uzun sürmeyeceğine, yeni bir işle ilgili bir sorun çıkacağına ama bu sorunun kısa süreli olacağına ve daha sonra işin düzgün bir şekilde ilerleyeceğine tabir edilir.

RÜYADA DOĞUM YAPAN KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, iş konusunda çok iyi bir noktaya geleceğine, ardın karşısına bazı sorunlar çıkacağına, bu sorunların gittikçe büyüyeceğine, dertlerin artacağına ancak daha sonra yavaş yavaş ortadan kalkacağına ve rahat bir nefes alınacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, çok istenen bir işin büyük bir çaba gösterilerek yapılabileceğine bu yüzden daha iyi bir çalışma düzenine girilmesi gerektiğine yorumlanır.

RÜYADA KEDİ KOVALAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi kovalamak hayırlı olaylarla karşılaşacağınızın işaretidir

RÜYADA SİYAH KEDİ ISIRMASI NE ANLAMA GELİR?

Ortaya konulan çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler sayesinde kazanılan başarıları ve gelinen mevkiyi kıskanan bir kişinin, büyük bir plan kurduğuna, bu planı hayat geçirmesi ile birlikte rüyayı gören kişinin maddi olarak büyük kayba uğrayacağına, sevdikleriyle arasının açılacağına ve sıkıntı çekeceğine yorulur. Beklenmeyen bir anda ve hiç olmadık bir sebepten ötürü çok zarara uğranacağına ve uzun bir zaman boyunca bu zarardan kurtulmak için çaba harcanacağına alamettir.

RÜYADA KEDİ GÖRÜP ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Aile hayatında yaşana tartışmalar ve kavgalardan kurtulmak için ve iş hayatında yaşanabilecek maddi ve manevi büyük kayıpların önüne geçmek için rakiplere ve aile üzerinde gözü olan kötü niyetli kişiler için önlemler alınacağına ve bu önlemler sayesinde sorunların büyük oranda çözüleceğine rivayet edilir. Aynı zamanda, mutlu aile tablosunu bozmaya çabalayan kişilerle mücadele edileceğine işarettir.

RÜYADA KEDİ YAKMAK NE ANLAMA GELİR?

Hayırsız bir kişi yüzünden girilecek işte uğranacak bir zararın istenmeyen durumlara yol açacağına, bu sebeple bazı hatalı kararlar verileceğine, işlerin daha kötü bir hal alacağına, maddi olarak uğranacak zararın yanısıra bir de manevi olarak zarar görüleceğine alamet eder. Aynı zamanda, zor bir durumun sevilen bazı kişilerin vereceği destek sayesinde kolayca çözüleceğine, işlerin daha iyi bir hal alacağına, sıkıntıların sona ereceğine ve kazancın katbekat arttırılacağına işaret eder.

RÜYADA KEDİ KANI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, yaptığı işte bazı sorunlar meydana geleceğine, bu yüzden bazı zararlara uğranacağına, sıkıntılı günler geçirileceğine ancak sevilen bir kişinin işe el atması ile daha büyük sorunlar ortaya çıkmadan sorunların bitirileceğine ve işlerin daha iyi ve daha kazançlı bir duruma getirileceğine tabir edilir.Ayrıca, verilen kararlar doğrultusunda daha iyi bir işe girileceğine, çok istenen bir şeye sahip olunacağına ve zorlukların aşılacağına yorulur.

RÜYADA KEDİ İLE KONUŞMAK NE ANLAMA GELİR?

Zor bir durumda olan bir kişi ile yardım edileceğine, ancak işle ilgisi olmayan, dedikoducu ve kötü kalpli bir kişinin yardıma engel olmaya çalışacağına, bu yüzden kendisi ile tartışılacağına, yaptıklarından ötürü kendisi ile tüm bağların koparılacağına ve iş hayatında daha dikkatli adımlar atılacağına delalet eder.

RÜYADA KEDİ TAŞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Aile hayatını kıskanan ve sahip olunan mutluluğa göz diken bir kişinin aile bireyleri ile ilgili olarak bazı planları olduğuna, bu kişinin aileden uzaklaştırılması gerektiğine, aksi takdirde çok sıkıntılı ve üzücü olayların yaşanacağına ve hane huzurunun bozulacağına işaret eder. Aynı zamanda, güzel günler geçirileceğine, hayırlı bir kısmetle evlilik yolunda adım atılacağına ve yakın bir zaman içinde evlat sahibi olunacağına alamettir.

RÜYADA KEDİ YALAMASI NE ANLAMA GELİR?

İş konusunda sevilen bir kişiden alınacak destek ile büyük bir işe girileceğine, huzuru kaçıran durumların ortadan kalkacağına, tartışmaların sona ereceğine, güzel bir birlikteliğe başlanacağına, kardeşlerin birlikte bir işe gireceğine, sıkıntılı bir işin ardından ferahlığa çıkılacağına ve hayallere yakın bir zaman içinde kavuşulacağına rivayet edilir. Kişi, hayırlı bir yola çıkıp bu yolda başarılı olacak demektir.

RÜYADA KEDİ İŞEMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kişinin, beklemediği bir anda kötü bir kişi ile muhatap olacağına, işlerle ilgili olarak bu kişi ile bir ortaklık kurulacağına, sıkıntıların artacağına, zor günler geçirileceğine, atılan adımların büyük bir sıkıntıya yol açacağına, yapılan hatanın bir sorun doğuracağına ve bu yüzden uzunca bir süre boyunca üzüntü duyulacağına işaret eder.

RÜYADA KEDİ İDRARI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Hayırlı bir şekilde başlayan bir işin bir süre sonra zarar getirir bir hal alacağına, bazı sorunların başgöstereceğine, sevilen bir arkadaşla aranın açılacağına, maddi ve manevi olarak çok büyük zarara uğranacağına ve aile bireyleri ile aranın açılacağına delalet eder. Aynı zamanda iş konusunda yardım edilen birinden ihanet görüleceğine yorumlanır.

RÜYADA KEDİ ETİ YEMEK NE ANLAMA GELİR?

İş hayatı ve aile hayatı ile ilgili olarak atılan adımların kazanç getireceğine, düşmanların yenilgiye uğratılacağına, sorunların çözüleceğine ve hayırsız kişilerin aileden ve haneden uzaklaştırılacağına işaret eder. Elde bulunan imkânlarla en iyi şekilde bir iş kurulacağına, çalışkan bir kişi ile bir yola çıkılacağına ve kısa süre içinde bir eve sahip olunacağına alamettir.

RÜYADA KUYRUKSUZ KEDİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda kuyruğu olmayan ya da herhangi bir uzvu eksik olan bir kedi görmeniz, yaşamınızda kararlarınızı özgürce veremediğinizi ve bundan dolayı rahatsızlık hissettiğinizi göstermektedir.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI NE ANLAMA GELİR?

Çevrenizdeki kişilere karşı gereğinden fazla ödün veriyor olabilirsiniz ve bunun zararını da en çok siz görüyorsunuz. Yaptığınız fedakarlıklar sizin yaşamınızı olumsuz yönde etkiliyor olabilir.

RÜYADA KEDİ KURTARMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda bir kedinin yaşamını kurtarmışsanız bağımsızlığınızı geri kazanmak istiyorsunuz demektir.

RÜYADA KARA KEDİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kara kedi görmek endişelerinizi temsil eder. Kara kedinin genel olarak kötülük, yıkım ya da kötü şans getireceği düşünülür. Kara kedinin bu kötü ünü hayatınızdaki olumsuzlukları, kaygı ve korkuları kara kedi şeklinde simgelemenize neden olur.

RÜYADA ÖLÜ KEDİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda bir kedi öldürmeniz, öldürülen bir kedi görmeniz veya kedinin kaybolması gibi kediye gelen zararla ilgili her türlü durum; özgürlüğünüzün kısıtlanmasıyla ilgilidir. Hiç de istemediğiniz bir şekilde kendi özgürlüğünüzü kısıtlıyor olabilirsiniz. Üstelik bu sizin seçiminiz de olabilir.

Örnek vermek gerekirse; evlilik arifesindeki bir erkek böyle bir rüyayı görüyorsa evliliğin özgürlüğünü kısıtlayacağını düşünüyor olabilir. Bununla birlikte evlilik bu erkeğin kendi seçimidir.

Hayatınızda özgürlüğünüzü kısıtlayan durumları keşfetmeli ve çözüme kavuşturabileceklerinizin üzerinde durmalısınız.

RÜYADA YAVRU KEDİ NE ANLAMA GELİR?

Rüyanda kedi yavrusu görmekbağımsızlığa doğru bir geçiş aşamasında olduğunuzu temsil eder. Bu bağımsızlık hayatınızın büyük bir kısmını etkileyeceği gibi basit kararlarınızla ilgili de olabilir. Örneğin hayatınızda hayır diyemediğiniz insanlara hayır demeyi öğrenmeye başlayabilirsiniz. Hayatın sunduğu yeni şeyleri keşfetmek için hazırsınız. Bir diğer taraftan böyle bir rüya masumiyeti ve saflığı simgeler.

Bir kedi yavrusunun bir köpek yavrusuna dönüştüğünü görmeniz kişisel hayatınızdaki bir dönüşüm anlamına gelir. Eğer yaşamınızda hali hazırda böyle bir dönüşüm yoksa hayatınızda bir değişiklik arıyor olabilirsiniz.