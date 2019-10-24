Rüyada köpek görmek ve rüyada köpekler görmek en sık görülen rüyalardandı ve alamı çok merak edilir. Rüyada köpek görmek, rüyada köpek yavruları görmek, rüyada köpek sürüsü görmek, rüyada köpek ısırdığını görmek, rüyada köpek saldırdığını görmek ve rüyada köpek kovaladığını görmek gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK

Rüyada köpek görmek diyanet yorumu ve diğer yorumculara göre farklı anlamalar gelir. Çeşitli şekillerde yorumlanan rüyada köpek görmek rüya tabirleri içinde en sık yorumlanana konulardandır. İşte rüyada köpek görmek ne demek ve rüyada köpek görmek ne anlama gelir sorularının cevapları…

Rüyada köpek görmek Cafer-i Sadık'a göre 4 değişik şekilde tabir edilir. Rüyada Cafer-i Sadık'a göre Kötü bir düşman, gözü pek bir erkek, bilgisiz bir erke ve güzel olmayan hizmetçi olarak tabir edilir.

Rüyada köpek görmek zevklerine düşkün kimseye işaret edebilir. Rüyada dişi köpek görmek ise kötü huylu bir kadına işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada köpek sürüsü görmek, iyi şekilde yorumlanır. Bu rüya içten içe istediğiniz ve olmasını istediğiniz şeylerin gerçekleşeceğine işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI

Rüyada köpek saldırması, saldıran köpeğin sizi ısırmaması halinde, çevrenizde düşmanlarınızın olduğu anlamına gelir. Bu düşmanların size zararı dokunmayacaktır ama yine de size gizli gizli kin tutmaya devam edeceklerdir. Eğer birden fazla köpek size saldırıyorsa ve siz onları alt ediyorsanız aileniz sizi bazı konularda yanlış anlıyor demektir. Bu konuda tartışma yaşanacak ve sizin açıklamalarınızla durum netliğe kavuşacak demektir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK ISIRMASI

Rüyada köpek ısırması iş hayatınızda rekabet halinde olduğunuz kişilerin size zarar vereceği anlamına gelir. Rüyada hissettiğiniz acı ve korku ne adar büyükse hayatta karşılaşacağınız zarar da o kadar büyük olacaktır. Bu rüya hısmınızın harekete geçerek hoş olmayan şeylerin yaşanacağına işaret eder.Bu rüya bazen de dostlarınızın sizi kıskanacağı anlamına da gelebilir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ KÖPEĞİN DOSTLUĞU

Rüyada köpeğin dostluğu size üstün gelmeye çalışan hısımlarınızın bu fikirlerinden vazgeçerek sizinle dost olacakları anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA DİŞİ KÖPEK GÖRMEK

Rüyada dişi köpek görmek, etrafınızda sabit fikirli ve kötü huylu bir kadının olduğuna işaret eder. Eğer rüyanızda dişi köpek erkek köpeği kovalıyorsa bu durumda kötü huylu bir kadın tarafından kötülüğe uğrayacaksınız demektir. Eğer rüyada dişi köpek erkek köpekleri arkasına almış şekildeyse bu durum sizin tarafınızdan kötü huylu bir kadına bir erkeğin evlendirileceğine işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA ANNE KÖPEK GÖRMEK

Rüyada anne köpek görmek, hayra yorulur. Anne köpeğin yavrularını emzirdiğini görmek evlatlarınızın size iyiliği dokunacağı şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişi bekarsa evleneceği anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK BESLEMEK

Rüyada köpek beslemek erkek için evi ve hanımını koruduğuna, kadın için de hastalığı artmasına ve zarara işarettir. Eğer dişi köpeklerin havladıkları görülürse bu durumda kötü insanlardan zarar geleceği şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEĞE YEMEK VERMEK

Rüyada köpeğe yemek vermek malınızda artışa ve berekete işarettir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/RÜYADA SÜS KÖPEĞİ GÖRMEK

Rüyada süs köpeği görmek, karı koca arasında küçük sorunlara işaret eder. Rüyada süs köpeğini kucağa almak, eşinize ihanet edeceğiniz şeklinde yorumlanır. Bu ihanet cinsel konularda olabileceği gibi iliği alakala anlamında farklı şekillerde de olabilir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA ÇOBAN KÖPEĞİ GÖRMEK

Rüyada çoban köpeği görmek düşmanlarınızın sizden korktuğu anlamına gelir. Bu rüya ailenizin size saygı duyduğu anlamına da gelir. Rüyada çoban köpeği görmek malınızın artacağı şeklinde de yorumlanır. Yatır araçlarınız umulmadık şekilde değerlenebilir ve kazancınız artabilir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA TAZI KÖPEĞİ GÖRMEK

Rüyada tazı köpeği görmek, zalim bir düşmanın varlığına işaret eder. Eğer rüya sahibi devlet işleriyle uğraşan biriyse bu durumda makamın yükseleceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA EV KÖPEĞİ GÖRMEK

Rüyada ev köpeği görmek, rüya sahibinin kişiliği hakkında bilgi verir. Rüyasında ve köpeği gören kişi merhametli birisidir.Av köpeği ise gösterişli birisi olduğunuz anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK YEMEK

Rüyada köpek yemek günah işlemek olarak tabir edilir. Rüyasında köpek öldüren kişi,haksız kazanç elde eder ve geçimini yanlış yollardan temin eder. Rüyada köpek yemek bazen rüya sahibinin düşmanından menfaat sağlamasına işaret eder.Rüyada köpek eti pişirmek ise sinsi birisinin hilelerini bozmak anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA AV KÖPEĞİ GÖRMEK

Rüyada av köpeği görmek ve av köpeği ile ava çıkmak fayda sağlayacağınız bir kimseye işaret eder. Eğer rüyanızda av köpeğini kovarsanız bu durumda fayda sağlayacağınız kişiyi yanınızdan uzaklaştıracağınız anlamına gelir. Av köpeği eti mirasa işaret eder.Av köpeğinin avdan döndüğünü görmek ise mirasa delalet eder. Av köpeğinin avdan dönmesi işsizlik olarak da yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEĞİN EVE PİSLEMESİ

Rüyada köpeğin eve pislemesi görülmesi sadakatsizlik olarak tabir edilir. Rüyanızda köpeğin tabağınıza ya da yatağınıza pislemesi sadakatsizlik olarak yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEĞE DÖNÜŞMEK

Rüyada köpeğe dönüşmek etrafınıza karşı çok kibirli davrandığınızı gösterir. Köpek olarak gezdiğinizi ve birden insana dönüşüyorsanız kötü huylarınızdan vazgeçerek pişmanlık yaşayacağınıza işaret eder. Bu değişim sonucu tövbe edecek ve haramdan uzaklaşacaksınız demektir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK ETİ YEMEK

Rüyada köpek eti yemek düşmanınıza üstünlük sağlayacağınız anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda harama bulaşacağınız anlamına da gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK SÜTÜ İÇMEK

Rüyada köpek sütü içmek güçlü bir düşmana ve ondan korkmaya işaret eder. Rüyada köpek sütü içmek hasmınızdan çok koktuğunuz anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA SİYAH KÖPEK GÖRMEK

Rüyada siyah köpek görmek zenci veya esmer tenli bir düşmana işaret eder. Bu rüya geçirilecek bir rahatsızlığa da işaret eder. Siyah köpek görülmesi sonrası rahatsız olunması kabul gören bir tabirdir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA BEYAZ KÖPEK GÖRMEK

Rüyada beyaz köpek görmek, size hasım olan ama merhametli birine işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK HAVLAMASI

Rüyada köpek havlaması görmek köpeğin durumuna göre yorumlanır. Rüyada köpeğin havlaması ama ısırması bir düşmanınızdan kötü bir söz işitmeye işaret eder. Bu kişi size zarar vermese de üzülmenize yol açacaktır. Bu süreç sonunda onu sevmemeye başlarsınız.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEKLERİN KAVGA ETMESİ

Rüyada köpeklerin kavga etmesi düşmanlarınızdan kurtulmak için onları birbirine düşüreceğiniz anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEĞE YASLANARAK UYUMAK

Köpeğe yaslanarak uyumak dostunuzun olduğunu düşündüğünüz birinin aslında düşmanınız olduğunu ve bununla beraber işlerinizde ufak tefek aksaklıklar olduğunu gösterir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KAÇAN KÖPEK GÖRMEK

Rüyada kaçan köpek görmek düşmanlarınızın sizden korktuğunu ve düşmanlarınızın size zarar vermekten çok sizden kaçmayı düşündüğünü gösterir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA YAVRU KÖPEK GÖRMEK

Rüyada yavru köpek görmek sevimli ve şirin bir çocuk olarak tabir edilir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA HAVLAMAK

Rüyada havlamak, dileklerinizin gerçekleşmesi olarak yorumlanır.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK ÖLDÜRMEK

Rüyada köpek öldürmek, düşmanlarınıza karşı galip geleceğiniz anlamına gelir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEKLE KONUŞMAK

Rüyada köpekle konuşmak, rüyayı gören kişinin gizleneceğine işaret eder.Bu gizlenme durumu düşüncelerinizi ailenizden ve çevrenizden gizlemeye ya da kendinizi düşmanlarınızdan geri çekerek gizlemeye işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyada köpek ölüsü görmek, rahatsızlık geçirmeye, canınızın sıkılmasına ve zor işlerle uğraşmaya işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK KESMEK

Rüyada köpek kesmek düşmanın kötülüklerinin farkında olmaya ve düşmandan kurtulmaya işaret eder. Köpeği öldürmek düşmana karşı karşı zafer kazanmaya da işaret eder. Köpeği bıçakla kesmek ise dilinizle ve elinizle düşmana zarar vermeye işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA SARI KÖPEK GÖRMEK

Rüyada sarı köpek görmek hastalıklı halde olan bir düşman anlamına gelir. Rüyada sarı köpeğin kendisini kovaladığını görmek hastalıklı ama tehlikeli bir düşman manasına gelir. Rüyada sarı köpeği ısırmasını görmekse güzel ve fitne bir kadına müptela olmaya yorulur. Rüyada sarı köpek, merhametsiz, kötü niyetli ve sarışın bir kimseye işaret eder.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK/ RÜYADA KÖPEK SEVMEK

Rüyada köpek sevmek rüya sahibinin sosyal hayatta çok sevilen ve takdir edilen birisi olduğu anlamına gelir.Dost ve akrabaları tarafından el üstünde tutulan bu kişi, takdir edilen birisidir. Bu kişi yetenekleri ve becerileri ile takdir toplayan bir kişidir. Rüyada yavru köpek sevmek de rüya sahibine zarar verme niyetinde olan kişilerin bir sebepten dolayı bu düşüncelerinden vazgeçecekleri anlamına da gelir.