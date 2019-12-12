Rüyada sevdiğini görmek nedir? Rüyada eski sevdiğini görmek ve rüyada sevdiğin kişiyi görmek anlamı nedir? Rüyada sevdiğin kızı görmek rüya tabiri!

Farklı şekillerde görülen ve rüyanın biçimine görülen rüyada sevdiğini görmek rüyada sevdiğin adamı görmek, rüyada sevdiğin insanı görmek, rüyada sevdiğini başkasıyla görmek rüyada eski sevdiğini görmek, rüyada sevdiğin kişiyi görmek, rüyada sevdiğin kızı görmek, rüyada sevdiğin erkeği görmek, rüyada karşılıksız sevdiğin kişiyi görmek rüyada sevdiğin birini görmek rüyada sevdiği erkeği görmek rüyada sevdiği kişiyi görmek ve rüyada sevdiği kızı görmek gibi şekillerde görülebilir. İşte rüyada sevdiğini görmek rüya tabirleri…

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini görmek hayırlı ve güzel şekilde tabir edilir. Rüya sahibi için güzel gelişmeleri haber veren rüyada sevdiğini görmek, her iki tarafın da hoşuna gidecek gelişmeleri işaret eder. Sevgilisi olmayanların sevgili bulacağına işaret eden rüyada sevdiğini görmek,güzel anılar yaşamaya da yorulur.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini öpmek, rüyayı gören kişinin, sevgilisinden çok önemli bir konuda yardım alacağına ve bu sayede çok iyi bir iş başaracağına tabir edilir.

Rüyada sevdiğini görmek

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİ KIZI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiği kızı görmek, rüya sahibinin, uzun zamdan beri birlikte olduğu kız arkadaşı ile kendisinden kaynaklı bazı sorunların ve maddi sıkıntıların çözüme kavuşmasından sonra kısa bir zamanda evleneceğine yorulur. Uzun yıllar boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacaklarına, hatta bu şekilde yaşlanacağına delalet eder.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ HASTA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini hasta görmek, rüyada görülen kişinin çok mutlu ve huzurlu olduğuna ve gayet iyi bir halde olduğuna işaret edilir. Rüyayı gören kişinin, çok sevdiği ve değer verdiği insanları bir an bile yalnız bırakmak istemediğine tabir edilir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ GELİNLİKLE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini gelinlikle görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında hayal ettiği ve düşündüğü ne varsa hepsine kavuşacağına ve sıkıntılarından en kısa zamanda kurtulup Allah'a şükredeceğine işaret edilir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ ARAMAK NE ANLAMA GELİR?

Yaşanan mutlu bir olayı aileye ve sevilen insanlara bildirip, onlarla beraber kutlamak manasındadır. İşle ilgili bir meselede ne yapacağını bilemeyen rüya sahibinin imdadına koşacak vefalı arkadaşları işaret eden rüya, evlilik niyetinde olanların karşılarındaki kişi açısından çok şanslı olacaklarını, her zaman her konuda fikir birliğine varacaklarını ve karşılıklı anlayış sayesinde tüm zorlukları el ele verip atlatacaklarını tabir eder.

Rüyada sevdiğini görmek

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ GÜLERKEN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini gülerken görmek çekilen hasretin biteceğine, başarısızlıklara düşeceğine, işlerinden ve özel hayatından yana umduklarını bulamayacağına, ruhunun da şifaya kavuşacağına, çok hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, sıkıntılarından bu sayede kurtulacağına, arabuluculuk yapılacağına, işlerinin bu şekilde devam etmesi sayesinde çok rahat bir ömür geçireceğine, sorunlarını kısa zaman içinde ortadan kaldıracağına, işlerine engel olan kişiler ile ilişkilerini koparacağına ve daha iyi bir hayata kavuşacağı bir işe gireceğine, manevi olarak da kendisini çok iyi hissedeceğine rivayet etmektedir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİ ERKEĞİ ÇİRKİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında sevdiği erkeği çirkin görmesi kişinin kendi ile hesaplaşacağına, kendine yalan söyleyerek o şekilde avunacağına, bencil ve kinci davrandığı için çevresindeki insanları kendinden uzaklaştıracağına, kendi kendine yaptığı bu hesaplaşmanın sonucunda her şeyi farkına varacağına artık çok geç olacağına, yaptıklarının kişiye zarar verebileceğine delalet etmektedir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ KISKANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini kıskanmak, kişinin çalışma yaşamında gereğinde fazla yaptığı hırs nedeniyle bazı problemler yaşayacağına ve zarara uğrayacağına delalet eder.

Rüyada sevdiğini mutsuz görmek, rüyayı gören kişinin çözmesi zor olan problemlerle karşılaşacağına

fakat bu problemleri rahatça çözeceğine yorulur. Ayrıca, kişinin biraz sıkıntı çektikten sonra, huzura

kavuşacağı da rivayet edilir. Rüyada sevdiğin kişinin ağladığını görmek, rüyayı gören kişinin içinde

bulunduğu sıkıntıların üstesinden gelerek huzura kavuşacağına yorulur. Sağlık problemleri olan rüya

sahiplerinin şifa bulacağına ve sağlıklı bir hayata kavuşacağına işaret eder. Kişinin bir miktar zorluk

çekerek ihtiyacı olan maddi rahatlığa kavuşacağı da yorumlar arasındadır.

Rüyada sevdiğini görmek

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini ağlarken görmek, rüyayı gören kişinin, müjdeli ve hayır getirecek haberler alacağına delalet eder. Rüya sahibi, yaptığı planları alacağı bu haberler doğrultusunda gerçekleştireceğine işaret eder.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİ ERKEKLE EL ELE OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiği erkekle el ele olduğunu görmek o kişi ile evleneceğine işaret eder. Bu rüya kişinin muradına ereceğine yorulur. Yan yana yürüdüğünüzü görmeniz desteğini eksik etmeyen iyi huylu birine işaret eder.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİ ERKEĞİ GÜLERKEN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibinin rüyasında sevdiği erkeği gülerken görmesi kişinin yaşadığı başarısızlıklarla umutsuzluğa düşmemesi gerekeceğine, kısa zamanda toparlanabileceğine, bol kazançlar elde edeceğine, sevdiğine kavuşacağına, huzurlu bir hayat geçireceğine, manevi açıdan rahata kavuşacağına delalet etmektedir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ HAMİLE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Eğer evli bir kişi rüyasında sevdiği kişiyi hamile olarak görürse bu durum sırlarının açığa çıkacağı ve bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşayacağı anlamında tabir edilmektedir.

Bekar kişilerin rüyalarında sevgililerini hamile görmeleri ise bolluk bereket manasında olup kısa sürede zenginleşme alameti kabul edilmektedir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVGİLİSİNİ ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiği kişiyi ağzından öpmek eline geçecek paraya, yanağından öpmek kazanacağı paraya yorumlanır.

Sevdiğini şehvetle öpmek ondan bir yardım ve iyilik göreceğine yorumlanır.

Meşru olmayan her çeşit sevişme sonu ihanetle bitecek olan ortaklığa ya da velisiz (ailesinin izni olmaksızın) evlenmeye delalet eder.

Rüyada sevdiğini görmek

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini öpmek, yakın zaman içinde bir düğün yapılacağına ve eş, dost ve akrabaların bu vesileyle bir araya geleceğine delalet eder. Rüya sahibi, en güzel ve en mutlu gününün bugün olduğunu düşünecektir.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA ERKEK ARKADAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Hayatında erkek arkadaşı olmayan birinin rüyada bir erkek arkadaşı olduğunu görmesi, yeni biri ile tanışmaya, aşık olup, sevgili olacaklarına, olumsuz düşünce kalıplarının dışına çıkmaya, karşı cinse yeniden güven duymaya delalet eder.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE KAVGA ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Tekme tokat atmak, tartışmak, saç baş yolmak gibi şeyleri görmek ilişkinin bir ömür boyu devam edeceğine işaret eder. Evli olanların rüyasında eski sevgilisini görmesi evlilik hayatında yaşanacak olan sorunlara, anlaşmazlıklara ve sıkıntılara yorumlanır.

RÜYADA SEVDİĞİNİ GÖRMEK/ RÜYADA SEVDİĞİNİ YANAĞINDAN ÖPMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sevdiğini yanağından öpmek, sağlık sorunları ile geçen bir dönemin biteceğine ve hane halkının derin bir oh çekeceğine rivayet edilir. Rüyayı gören kişi, bundan sonra sağlığına olabildiğince dikkat etmeli ve gerek spor yaparak gerek beslenmesine dikkat ederek bu durumu pekiştirmelidir.