Rüyada yangın görmek, yangının görülüş, biçimine göre değişir. Rüyada ateş görmek de rüyanın içeriğine göre farklı şekilde tabir edilir. Rüyada yangın çıktığını görmek, rüyada orman yangını görmek, rüyada ateş yaktığını görmek gibi farklı şekillerde görülen bu rüya genel olarak sorunlara işaret eder. Ancak bazı durumlarda daha farklı şekilde de yorumlanabilir. Rüyada yangın görmek nedir? Rüyada ateş görmek ne anlama gelir?

RÜYADA YANGIN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yangın görmek huzursuzluk olarak tabir edilir. Rüyada yangın görmek, rüya sahibinin işinin kaybetmesi, sağlık sorunları yaşaması ve sıkıntılı durumlara düşmesi olarak yorumlanır. Eğer rüyada vücudun yanması görülürse bu durumda malın azalması olarak yorumlanır. Rüya sahibi yangından kurtulursa, malı artar.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK/ RÜYADA YANGINDA DUMAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yangından duman görülmesi, toplumun tümünü ilgilendiren sorunların baş göstereceği anlamına gelir. Kara duman üzüntüye, beyaz duman ise ortak soruna işaret eder. Rüyada duman görmek kimi zaman hayırlara işaret eder. Duman sıkıntılardan sonra feraha ermeye de işaret eder.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK/ RÜYADA EVİNİN YANMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada evinin yanmasını görmek hayırlı şekilde yorumlanmaktadır. Evli ise eşi ile sorun yaşamaya işaret eden bu rüya, zorlu geçecek günlerin de habercisidir. Rüyada evinin yandığını görmek ailevi sorunlar yaşamak olarak yorumlanır.

Rüyada yangın görmek

RÜYADA YANGIN GÖRMEK/ RÜYADA YANGINDA YANMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yangında yanmak mal kaybı olarak tabir edilir.Rüyada yandığını gören kişinin kazancı azalır, zarar eder. Bu rüya günah işlemek olarak da yorumlanır.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ateş görmek bazen müjde olarak yorumlanırken bazı durumlarda ise zarar, hapis ve günah olarak tabir edilir.Ağaç yakan ateş ölüm sonrası tartışma çıkmasına işaret eder. Yakın ateşte ısınmak ise sıkıntı ve korku anlamına gelir.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA GÖKYÜZÜNDE ATEŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada gökyüzünde ateş görmek o yöre insanın Allah'a karşı gelmesi olarak tabir edilir.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA SÖNMÜŞ ATEŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada, ateşin ışığından faydalanılan bir yerde ateşin sönmüş ya da birileri tarafınca söndürülmüş olduğunu görmek o yerde, herkese hayrı dokunana, güçlü ve zengin birinin öleceğine işaret eder.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA KIVILCIM GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kıvılcım görmek ayrılığa ve uzaklaşmaya işaret eder. Kişinin rüyasında kendisine kıvılcımların değmesi resmi bir kurumdan uyarı almaya ya da varlıklı birinden hakaret edici söz duymaya işaret eder.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA ATEŞ YAKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ateş yakmak, rüya sahibinin başarıları ile dikkat çekeceği, herkesin beğenisini ve hayranlığını kazanacağı, böylece takdir göreceği sözler duyacağı, yüceltileceği ve saygın bir kimse haline geleceği şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin yapacağı önemli ve güzel işlerin ses getireceğine ve istediği ilgiyi göreceğine rivayet edilir. Rüyada ateş yakmak, rüyayı gören kişinin yetki ve makam sahibi olacağı anlamına gelir.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA ATEŞE ODUN ATMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ateşe odun atmak, hak yolunu tutmaya, sıkıntılarda ve darlıktan kurtulmaya, iş ve ekmek sahibi olmaya ve şifa bulunacak kapıları çalmaya alamet eder.

Rüyada yangın görmek

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA ATEŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ateş görmek, gönül hoşluğu yaşamaya ve mutlu olacak haberler almaya yorulur. Rüyayı gören kişinin yüzünü güldürecek bazı olaylar yaşayacağına, ayrı olduklarıyla bir araya geleceğine ya da onların yaşayacağı hayırlı olayları duyacağına delalet eder.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA ALEV GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada alev görmek, rüya sahibinin hayatında meydana gelecek olan küçük bir problemin büyüyüp çözülmez bir hal almasına tabir edilirken aynı zamanda da bunun tam tersi şekilde açıklanır. Yani bu yorumunun olumlu haliyle tabir edilir. Rüyada alev görmek, rüya sahibinin küçücük bir sermaye ile girdiği işin ileri de kendisine bir holding kazandırmasına işaret eder. Bu rüya, beklenmedik değişiklik anlamına gelir. Rüya sahibinin hazırlıklı olmadığı ve hiç tahmin etmediği şeylerle karşılaşmasına delalete eder.

Rüyada alev görmek, rüyayı gören kişinin hiç beklemediği bir anda çok uzak bir yerden gelecek ve şaşırtıcı ve bir anda birçok şeyi değiştirecek bir habere delalet eder. Yapılan işin ya da gerçekleştirilen çalışmaların tüm çabalara rağmen meyve vermemesine, ancak gösterilecek sabır ve azimle eski haline döneceğine işaret eder.

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK/ RÜYADA ALEV SÖNDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada alev söndürmek, rüya sahibinin küçük bir tartışmayla başlayan ve sonunun büyük bir kavgaya doğru gideceği belli bir işe hemen müdahale edip, olayın kötü bir hal almasını başından engelleyeceğine delalet eder. Bazı kimseler rüyada alev söndürmenin dinle bağını koparmak anlamına geldiğini söylemektedirler.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK/ RÜYADA YANGIN ÇIKTIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Bir kişi rüyasında yangın çıktığını ve o yerin kor ateşler içinde yandığını görürse bu onun çok güzel haberler alacağına, sevineceğine ve mutlu olacağına tabir edilir. Fakat rüya sahibinin uykusunda yandığını gördüğü yerden sadece duman çıktığını görmesi ise onun zor zamanlar geçireceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK/ RÜYADA YANGIN SÖNDÜRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yangın söndürmek, iyilik, hayır, şifa, mutluluk ve huzur bulmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin kurtuluşu bulacağına, hayatını yoluna sokmak için çözümlere kavuşacağına, kendisini mesleğinde ilerletmek ve daha başarılı olmak için büyük ve önemli fırsatlar elde edeceğine işaret eder. Geçim derdinin biteceği, rüya sahibinin kendini üzgün, mutsuz ve huzursuz hissetmesine neden olan tüm problemlerinin son bulacağı anlamına gelir.

Rüyada ateş görmek

RÜYADA ATEŞGÖRMEK/ RÜYADA ELİNDE ATEŞ TUTTUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında elinde veya avucunun içinde ateş tutan kimse devletten yardım görür veya devlet işine girer. Bazı âlimlere göre ise bu rüya kişinin eğer kendini kontrol etmezse bazı yanlışlar yapacağına ve bu yanlışlar sonucunda çok büyük zararlar göreceğine işarettir. Bazen de elinde ateş tutmak, güç ve kuvvet sahibi olmaya işarettir.

RÜYADA YANGIN GÖRMEK NASIL TABİR EDİLİR?

Rüyada yangın alevi görmek; rüya sahibinin bazı hastalıklar geçireceğine ve sorunlar yaşayacağına delalet eder.

Rüyada yangın çıktığını görmek ve söndürmek; iyi ve hayırlı olan rüyalardan biridir. Rüyada yangını söndürdüğünü görmek kişinin kısmetinin açılacağına ve şanslı bir döneme gireceğine işaret eder. Rüyada yüksek bir yerde alev görmek; o bölgede savaşı çıkacağı şeklinde tabir edilir. Alev ne kadar yükselirse savaşın da o kadar şiddetli olacağına işaret eder.

Rüyada elbisesinin yandığını görmek; kişinin yakın çevresinden birileri ile arasının açılacağına ya da akrabaları ile bir tartışma yaşayacağına işaret eder.

Rüyada gökyüzünden ateş yağdığını görmek; savaş şeklinde tabir edilir; bela, azap ve sıkıntı anlamına da gelir.

Rüyada siyah duman görmek; sıkıntı ve problemlere işaret eder. Rüyada beyaz duman çıktığını görmek ise; sıkıntılardan kurtulmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada ormanın yandığını görmek demek kıtlık manasına gelir. Tarım ile uğraşan kişiler için özellikle verim alamama, yeterli mahsül yetiştirememe manalarına gelir. Aynı zamanda rüyada orman yangını görmek, kişinin iş hayatında veya gündelik yaşantısında çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalacağına delalet eder.

Rüyada binanın yandığını görmek, kişinin iş hayatında zarar edeceğine, stres altında çalışacağına delalet eder. Aynı zamanda rüyada binanın yandığını görmek, mal ve mülk kaybı manasına da gelmektedir.

Rüyasında tarlada yangın gören kişinin, emek verdiği bir işin başkaları tarafından yok olacağına, bu nedenle de sinirli ve agresif yapıya bürüneceğine delalet eder. Rüyada tarlada yangın görmek, rüya sahibinin insanlara olan güveninin azalacağına da delalet etmektedir.

Rüyada ateş görmek

RÜYADA ATEŞ GÖRMEK NASIL TABİR EDİLİR?

Rüyada evin önünde ateş yakmak, rüya sahibi için çevresine veya ailesine sağlayacağı fayda ve maddi, manevi katkılarının olacağına yorumlanır. Aynı zamanda, kişinin işinde elde edeceği başarının büyüklüğü ile bir çok insanın hayatına mutluluk getireceğine tabir edilir.

Rüyada kış gününde ateşle ısındığını gören kimse, cennete gider. Büyük bir ateşin başında ısındığınızı görmek; nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza yorulur. Rüyada ısınması için veya başkasını ısıtması için ateş yaktığını gören kimse, faydalanacağı bir şeyi tahrik ederek fakirlik ve ihtiyacını giderir. Yakın ateşte ısınmak korku ve sıkıntıya, kışın ateşte ısınmak zenginliğe işarettir.

Rüyada ateş yaktığını görmek, hayra yorumlanır. Bu kimsenin başarılı bir kimse olduğuna, düzenli ve disipline bir şekilde çalıştığına ve verdiği emeklerin karşılığını almaya, asla pes etmeyen, işlerinin peşinde koşan kimse olduğuna da alamet eder. Ayın zamanda helal yollardan kazanç sağlamaya yorumlanır.

Rüyada birinin ateş yaktığını görmek gelecek haberle yeni güzel bir hayata, sorumluluk almaya ve hayatı yaşamayı çok sevmeye, kendini iyi hissetmeye ve sorunları kökünden çözmeye delalet eder.

Rüya sahibinin rüyasında sönmüş ateş görmesi yerde hayırlı bir ömür geçiren, insanlara yaptığı hizmetleriyle adından güzel şekilde söz ettiren zengin bir kişinin öleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada ateş topu görmek, kötü bir olay yaşamaya, etrafınızda bulunan bir akrabanızdan veya arkadaşınızdan kötülük görmeye ve bu konuda bazı sıkıntılı günler geçireceğinize fakat bunları kısa bir süre sonra atlatacağınıza tabir edilir. Bazen de rüyada ateş topu görmek, iş yaşantınızda bazı kötü olaylar yaşamaya ve bunun sıkıntısını kısa bir süre çekeceğinize tabir edilir.

Rüya sahibinin rüyasında üzerinin yandığını görmesi bir olaydan dolayı başını ağrıtacağı şeklinde ifade edilir.

Kokuya kapılmaya ve zarar görmeye, ateş ve duman görmek, hediye almaya, evini yanarken görmek, haram mala, ateşin bir yerini yaktığını görmek, malın zekâtının verilmediğine, kendisini ateşte görmek, büyük bir yerden tedbirle karşılanmaya, işarettir.

Rüyada ateşe zorla sokulmak hapisle tabir olunur. İnsanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince işarettir. Ateşin insana verdiği az zarar birinin vaadini yerine getirmesine yorumlanır.

Ateşe girip ondan zarar görmek günah işlemeye,

Ateşin üzerinden atlamak ya da ona girip ardı sıra çıkmak Cennet'e girmeye,

İnsanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince,

Ateşin insana verdiği az zarar birinin vaadini yerine getirmesine,

Bir yerde toplu yangın alevli ve uğultulu bir sesle görülürse savaşa, Evin önünde görülen dumansız, kor ateş hacca gitmeye, Bir yerde ateşin göğe doğru alevlenerek yükselmesi topluca işlenen çirkin davranışlara, Ateş üzerinde et kızartmak gıybet ve kedere, parlak ve yararlı ateş sevinç ve sürura,

Evde ateş çıkması meslek ya da işinde kuvvet bulmaya, eve ateş düşmesi nimet ve bolluğa işaret eder.