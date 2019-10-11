Haberler » Güncel » Rüyanın bir amacı yok mu?

Rüyanın bir amacı yok mu?

Latin Amerika edebiyatındaki "patlama"nın fitilini ateşleyen yazarlardan Julio Cortázar'ın öykü serüveni üçüncü cildiyle tamamlanıyor.

11.10.2019 11:16Rüyanın bir amacı yok mu?

Aşkı, cinselliği, sanatı ve modern zamanları kimsenin görmediği gibi görmüş öykücünün ustalık dönemini içeren Kendime Anlattığım Hikâyeler, bir gerçeküstücülük ansiklopedisi.

Yalnız uyuduğumda, yatak olduğundan daha büyük ve daha soğuk göründüğünde kendime hikâyeler anlatıyorum, ama Niágara orada olduğunda ve benden önce uyuduğunda da onları kendime anlatıyorum, küçük bir salyangoz gibi kıvrılıyor ve sanki o da kendine bir hikâye anlatıyormuşçasına keyifli mırıltılar arasında uykuya dalıyor.

Julio Cortázar öykülerinin üçüncü ve son cildi Kendime Anlattığım Hikâyeler, yazarın hayattayken yayımladığı son üç öykü derlemesini içeriyor: Lucas Diye Biri (1979), Glenda'yı O Kadar Seviyoruz ki (1980), Uygunsuz Zamanlar (1982).

Cortázar'ın aşka, cinselliğe, sanata ve modern zamanlara dair çözümlemeleri, gerçeküstüne ve rüyalara yaklaşımı, oyuncu deneyselliği bu öykülerde kesişiyor.

Ötekinin Rüyası, Ayak İzlerinde Adımlar ve Kendime Anlattığım Hikâyeler, Arjantin edebiyatının temel taşlarından Cortázar'ın Türkçedeki en kapsamlı öykü külliyatını meydana getiriyor.


Arjantin, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24 Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:24 Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki
12:24 Kız çocuklarının geleceği için kapı kapı dolaşıyorlar
12:24 Kahramanmaraş'ta kamyonet devrildi: 3 yaralı
12:23 Akçakale'de şehit olan Muhammed bebek ve Cihan Güneş için tören
12:22 Kütahya'da tilki kurtarma operasyonu
12:22 İHH'den Bosnalı yetimlere yardım
11.10.2019 12:26:02