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Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabından video paylaşarak önceki gün yeni sevgilisi ile Süper Bowl'da yakalanan Acun Ilıcalı'yı rüyasında gördüğünü söyleyerek gönderme yaptı.

05.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:47

Spora olan tutkusuyla tanınan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Super Bowl LIV'i yerinde izlemek için Amerika'ya gitti. Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile Süper Bowl'da maç izlerken yakalandı. Ilıcalı'nın bu görüntülerine Tuba Ünsal'dan bir gönderme geldi.

TUBA RÜYASINDA ACUN'U GÖRDÜ

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı 'dan bir paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, rüyasında Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'yı gördüğünü söyledi. Ünsal, rüyasını şu sözlerle anlattı: "Dün gece rüyamda Acun Ilıcalı'yı gördüm. Kıs kıs gülüyorum diyorum ki 'Nasıl yakalandın Super Bowl'da diyorum. Ya Tuba sorma ya' falan diyor. Bu kadar. Hikaye bu." ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİYLE AMERİKA'YA GİTTİ

Önceki akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya giden Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile görüntülenmişti. Çiftin birlikte olduğu ise sunucu Martha Stewart çektiği selfie ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ise kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi için henüz bir açıklama yapmadı.

Acun Ilıcalı, aşk yaşadığı söylenen Çağla Altunkaya ile görüntülendiAcun Ilıcalı, aşk yaşadığı söylenen Çağla Altunkaya ile görüntülendi

Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında? Çağla Altunkaya nereli?Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında? Çağla Altunkaya nereli?

Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Acun Ilıcalı, Tuba Ünsal, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ATINI SEVEN KOVBOY:tabiki şeyma subaşına benzediği için belki bi ekmek çıkar derdinde
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KUZEYİN UŞAĞI (RİZE):maalesef yüreğimiz, yandı, VAN da çığ felaketinde hayatlarını kaybeden yirmi üç kardeşimize Rabbim rahmet eylesin. mekanları cennet olsun, ailelerine yakınlarına sabır versin. Rabbim böyle acılar yaşatmasın inşallah. çok geçmiş olsun. sözüm bu kadar. . . .
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EYLÜL:sen ilk önce kendi kapının önünü süpür . . . . . . .
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SMZ:TUBA ÜNSAL DA SÜTTEN ÇIKMIŞ HAK KAŞIK . . . . . . . . . . .
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MURAT:iş istemenin baska yolları
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ARDA TURAN:Adam Gill bates in hemen arkasında oturuyor. . .
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