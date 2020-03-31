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Rüyasında gördüğü "Askıda Erzak" uygulamasını uyandığında hayata geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir işletmeci "Askıda Kahve" ve "Askıda Ekmek" uygulaması olarak bilinen sistemle yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Askıda Erzak" uygulaması başlattı.

31.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:03
Rüyasında gördüğü
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde bir işletmeci "Askıda Kahve" ve "Askıda Ekmek" uygulaması olarak bilinen sistemle yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Askıda Erzak" uygulaması başlattı.

Ayvalık'ın tanınmış reklam ve tabela işletmecisi Tuncel Kabasakal'ın gece rüyasında gördüğü ve sabah uyandığında da hemen kolları sıvayarak hayata geçirdiği "Askıda Erzak" uygulaması halkın büyük ilgisini gördü.

İlk etapta Ayvalık'ın tanınmış bir yerel marketler zincirinin şubesinde başlatılan uygulamanın, market zincirinin ilçe genelindeki 11 şubesinde de hayata geçirileceği öğrenildi.

İlginç olduğu kadar örnek uygulamayla ilgili olarak Tuncel Kabasakal, gece rüyasında gördüğü sistemi sabah uyanınca kendine ait atölyede yaptığı askı ile hayata geçirdiğini söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor süreçte ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Kabasakal, "Bunun yanı sıra da en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik kapsamında da el ele verip bu zor günleri hep birlikte aşmayı hedefledik" dedi.

"Askıda Erzak" uygulamasına daha ilk dakikalarda hayırseverlerden yoğun bir talebin gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tuncel Kabasakal, "İnşallah bu uygulamanın devamını da Ayvalık halkı ile birlikte getireceğiz. Bu uygulamanın aslında şimdiye kadar çoktan hayata geçirilmesi gerekiyordu. Ama bunu hayata geçirmek bize nasip oldu. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bu uygulamayla ekonomik katkı sağlayabilmek için müşterilerimizin, arkadaşlarımızın ve Ayvalık halkının desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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