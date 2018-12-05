Ruz-ı Kasım Ok Bayramı Yarışmalarında Şampiyon Ümraniye!

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen toplamda 192 sporcunun yer aldığı Ruz-ı Kasım Ok Bayramı müsabakalarında Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü Sporcuları büyük bir başarı göstererek yarışmalarda birinci olmayı başardı. Büyük Erkekler Kategorisinin birincisi Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü Sporcusu Cemil Yılmazlı olurken, Büyük Bayanlar Kategorisinde ise yine birinci Belediye Sporcularından Latife Rayhan Başer oldu Öte yandan Gençler Erkekler Kategorisinde de birinciliği Belediye sporcularından Berat Coşkun üstelendi.

Müsabakalarda Dereceye Giren Diğer Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü Sporcuları İse Şöyle:

Büyük Erkekler Kategorisi; Mehmet Doğan ikinci, Mehmet Altubaş üçüncü.

Büyük Bayanlar Kategorisi; Halime Yakışık ikinci, Habibe Özcan üçüncü.

Genç Erkekler Kategorisi; Tolga Doğru dördüncü.