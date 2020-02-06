Haberler » Güncel » Rüzgar apartman çatısı uçurdu - Haber

Rüzgar apartman çatısı uçurdu

AYDIN'ın Didim ilçesinde, şiddetli rüzgar 4 katlı bir apartmanın çatısının uçmasına neden oldu.

06.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:23Rüzgar apartman çatısı uçurdu

AYDIN'ın ilçesinde, şiddetli rüzgar 4 katlı bir apartmanın çatısının uçmasına neden oldu. Yola düşen çatı, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Didim'de dün başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.Rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde Çamlık Mahallesi 442 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın sac çatısı, uçtu. Çatı yola düşerken, o anlarda dışarıda kimse olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Park halindeki otomobile zarar veren çatı, vatandaşların vermesi üzerine gelen belediye ekiplerince kaldırıldı.



Didim, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 17:44:41