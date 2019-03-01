Rüzgar Bebeğin Velayetinin Anne ve Babasından Alınması İçin Dava Açıldı (1)

Kaynak: DHA

ANTALYA'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Antalya Nöbetçi Çocuk Mahkemesi tarafından, korunmaya ihtiyacı olan Rüzgar E.A'nın hakkında acil korunma kararı uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, Rüzgar E.A.'nın acil korunmaya alınması için Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Mahkeme, Rüzgar bebeğin bakımının ise anneanne Gülnar T. (49) tarafından yapılmasına karar verdi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullandıkları iddia edilen anne B.A. ve baba R.A. hakkında bakım yükümlülüğünün ihlali suçundan resen soruşturma başlattı.- Antalya