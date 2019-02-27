Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu

Antalya'da doğuştan uyuşturucu bağımlısı olan torununun velayetini almak isteyen anneanne G.T.'ye, mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetini anne B.A. ve baba R.A.'ya verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan anneanne G.T.,"Rüzgar'ı tedavi ettirebilmem ve işlem yapabilmem için velayetim almam gerekiyor. Kızım hala sokakta yaşıyor ve parası yok" dedi.

ANNEANNE BİR BUÇUK YIL ÖNCE DAVA AÇTI

Antalya'da annesi hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiği için bağımlı olarak dünyaya gelen Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne G.T., 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. G.T, dava dilekçesinde kızı B.A. (22) ve damadı R.A'nın (26) uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini söyledi.

MAHKEMEDEN RET KARARI ÇIKTI

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak, kendisine verilmesini talep etti. G.T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini de belirtti. Ancak anneannenin talebini mahkeme reddetti.

Mahkeme gerekçeli kararında, küçüğün anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını belirterek, "Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir" dedi.

MAHKEME KARARININ ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU: RESMİ İŞLERİM İÇİN VELAYETİ LAZIM

Mahkemenin kararının ardından ilk kez konuşan Rüzgar'ın anneannesi şu ifadeleri kullandı:

"Bu 2 yıl içerisinde Rüzgar bendeydi. Hala bende. Devamlı doktor kontrolleri vardı. 8 aydan sonra Rüzgar'da değişiklik olduğunu fark etti. Dediklerimi yapmıyordu. Kızıma uyuşturucuyu bıraktırma çalıştım. Fakat başaramadı tekrar uyuşturucuya başladı. Rüzgarın eğitimi gecikti. Rüzgar'ı doktora götürdüm ve doktor Rüzgar'da otizm belirtileri olduğunu söyledi. Mahkeme hala bitmemişti ve ben büyük sıkıntılar yaşıyordum."

B"enim resmi işlemler yapmam için velayeti almam lazım. Anne ve baba ayrı yaşıyor. Kızım sokakta yaşıyor, çocuğa nasıl bakabilir. Sıkıntı yaşıyorum. Emekli maaşımla hepsini yapmaya çalışıyorum."

"Baronun bana atadığı bir avukat var. Baro başkanı devreye girdi. Mahkemenin kararının ardından avukat tekrardan belgeleri istedi."

"Şuan kızım hiçbir tedavi görmüyor. Sadece eve para almaya geliyor. Devlet hastanesinde tedavi olmak istemiyor. Her seferinde başa dönüyor. Para vermediğimde komşulardan borç alıyor ve Rüzgar'ı benden almakla tehdit ediyor."