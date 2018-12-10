Rüzgar Belek'te Zarara Yol Açtı

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:32



10 Aralık 2018 Pazartesi 18:32

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağışla beraber etkili olan şiddetli rüzgar, Belek Mahallesi'ndeki ağaçlara ve reklam panolarına zarar verdi.Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, sağanak yağışla beraber görülen şiddetli rüzgarın zarara yol açtığı Belek'te incelemelerde bulundu.Çalık, belediye olarak gerekli çalışmalara başladıklarını ve yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı da ekiplerin gece gündüz teyakkuz halinde bulunduğunu söyledi.Çalık, "Fırtınada en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.