Rüzgar, Çatıdaki Malzemeleri Uçurdu

11 Aralık 2018 Salı 13:28



11 Aralık 2018 Salı 13:28

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatı katındaki malzemeler yola uçtu.Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokak'ta bulunan Adnan Helvacıoğlu'na (50) ait iki katlı bir binanın çatısında bulunan tuğlalar yola uçtu. Dolmuş güzergahlarının olduğu yolda şiddetli rüzgar sonrası elektrik telleri koparken, yoldan geçen vatandaşlar tehlikeli anlar yaşadı. Çatı katında bulunan malzemenin yola uçması esnasında yoldan geçenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.Aşırı rüzgarın neden olduğu olay sonrası yol üzerinde bulunan kopan elektrik tellerine aldırış etmeyen vatandaşlar uyarıları dikkate almazken, olay yerine Ünye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek yola düşen malzemeleri kaldırdı. Yolun trafiğe açılmasıyla beraber vatandaşlar rahat bir nefes alırken, olay sonrası ekipler gelerek kopan elektrik teline müdahale etti. - ORDU