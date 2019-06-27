Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu, korku dolu anlar kamerada

Rüzgar çatıdaki ustayı böyle uçurdu, korku dolu anlar kameradaBursa'da yaşanan iş kazasında korkulan olmadı, saçların etkisiyle düşmek üzere olan usta korkuluklara tutanarak hayatta kaldıBURSA - Bursa'da fabrikanın çatısında çalışan usta, rüzgarın etkisiyle aşağı uçtu. Çevikliği ile korkuluklarda asılı kalan ustanın yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. Çatıda çalışan usta, saçları yerleştirdiği sırada rüzgarın saçları havalandırması sonucu dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yüksekten düşmek üzereyken, çatı demirlerine tutunan usta kendisini yukarı çekerek hayatta kalmayı başardı. Çatıda verilen yaşam savaşı ise saniye saniye kameralara yansıdı.Kendini yukarı çektikten sonra kısa süre dinlenen usta, daha sonra aşağı indi. Yaşanan bu olay iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.