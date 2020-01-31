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Rüzgar çatıları uçurdu, tipi ulaşımı vurdu

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar yüksek kesimlerde çatıları uçurdu.

31.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:01Rüzgar çatıları uçurdu, tipi ulaşımı vurdu
'ta sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar yüksek kesimlerde çatıları uçurdu. Tipi nedeniyle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan rüzgar ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle, Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, üzerine çatı düşen bir otomobil zarar gördü. Binadan devrilen çatı elektrik tellerini kopartırken, olayla ilgili can kaybı yaşanmadı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ve tipi nedeniyle, Kayseri-Göksun yolunda ulaşımda aksamalar oldu. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişine güvenlik nedeniyle izin verilmezken, araçlar yol boyu uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Kayseri, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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