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Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları 5-9 Ekim'e ertelendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularını 5-9 Ekim tarihleri arasında alacak.

18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları 5-9 Ekim'e ertelendi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularını 5-9 Ekim tarihleri arasında alacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

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