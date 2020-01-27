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Rüzgâr havaalanının çatısını uçurdu

Brezilya'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.

27.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:07Rüzgâr havaalanının çatısını uçurdu

'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.

Edinilen bilgiye göre olay dün Brezilya'da  Ceará eyaletine bağlı Fortaleza şehrinde meydana geldi.  Pinto Martins – Fortaleza Uluslararası Havaalanı'nın çatısı kuvvetli rüzgar sonrası uçtu.

Terminalin çatısının kalktığı ve parçaların savrulduğu anları ise havaalanındaki vatandaşlar görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çatının büyük bölümünün kopma anı

Parçaların savrulması

Farklı açılardan görüntüler



Brezilya, Güncel

Kaynak: DHA

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