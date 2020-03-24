Rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
24.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:55
Karadeniz 'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kentte saatteki hızı 15 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği görüldü.Bu arada rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Kentte saatteki hızı 15 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği görüldü.Bu arada rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA