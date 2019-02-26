Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk, Artık Okullarda Okutulan Kitaplar Arasında!

Sayan, çocuklara en önemli şeyin hayallerinin peşinden gitmek, kendine inanmak olduğunu anlatan kitabının okullarda okutulmasından çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugünlerde, çok ses getiren dördüncü romanı Nigâhdar'ı okurlarına sunmanın heyecanını yaşayan Başak Sayan ilk çocuk romanı Rüzgâr Olmak İsteyen Çocuk'u, 2017'de ikiz bebeklerini kucağına aldıktan kısa bir süre sonra yazdı.

Kendi çocuklarına, hayatta en önemli şeyin hayallerinin peşinden gitmek ve kendine inanmak olduğunu öğretmek isteyen Başak Sayan, Rüzgâr Olmak İsteyen Çocuk kitabını bu mesajı verebilmek için kaleme aldığını ifade ediyor. En büyük hayali, tıpkı bir rüzgar gibi uçmak ve dünyanın her yanına gidebilmek olan Milo'nun öyküsünü anlatan kitap tüm çocuklara hayal kurmanın, inanmanın önemini, doğa ve insan sevgisini aşılıyor.

"Bu hayatta neye çok inanırsan ve asla pes etmezsen o gerçek olur. Tıpkı bir tırtılın hayalinin kelebek, bir tohumun hayalinin ağaç olması gibi... Hiçbiri acaba olabilir miyim demez. İçlerinde taşıdıkları potansiyele inanırlar sadece" diyen Başak Sayan, çocuklarımızı kendi korkularımızla yanlış mesleklere sevk etmeden önce düşünmek gerektiğinin altını çiziyor. Bugün birçok insanın mutsuz ve tatminsiz olmasının ardındaki ana nedenin, hayalini kurdukları işleri yapmamaları olduğunu söyleyen yazar, "Hayallerinin peşinden gitmek gerek. Sonrası zaten gelir. Bütün çocuklar, Milo gibi kendi hayallerini gerçekleştirebilirler. O potansiyel her birimizin içinde..." diyor.

Kaynak: Bültenler