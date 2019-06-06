Rüzgar sörfünde tek vücut olacaklar

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos depreminde enkaz altında kalarak bacaklarını ve tüm sevdiklerini kaybetmesine rağmen hayatındaki engelleri yok sayarak birçok spor dalıyla ilgilenen ve dalışta dünya rekoru kıran Ufuk Koçak, engellilerle birlikte tandem rüzgar sörfü tahtası ile rüzgar sörfü yapmak için çalışma başlattı. Ufuk Koçak, rüzgar sörfü yaparken iki engellinin birbirlerini tamamlayacağını belirterek, "Benim bacaklarım olmadığı için gözleri görmeyen bir arkadaşım benim bacağım olurken, ben de onun gözleri oluyorum. Birlikte birbirimizi tamamlayarak rüzgar sörfü yapabiliyoruz" dedi.

17 Ağustos 1999 depreminde oturduğu binanın çökmesi sonucu 3 gün sonra enkaz altından kurtarılan, bacaklarını kaybeden Ufuk Koçak, yaşama sporla tutundu. Tekerlekli sandalyeyle basketbol ve tenis oynayan, doğa sporları yapan, su altına dalarak, değişken ağırlık dünya serbest dalış rekorları kıran Ufuk Koçak, şimdi ise kendisi gibi engelli bireylerin yaşama tutunması amacıyla Değirmendere Mahallesi sahilinde rüzgar sörfü yapmalarını sağlayacak. Değirmendere'de bulunan sörf kulübünde eğitmenlerle birlikte hazırlıklar yapan Ufuk Koçak, engellilerle birlikte sörf yapmasını sağlayacak tandem sörf tahtaları hazırladı.

TANDEM SÖRF TAHTASI YAPILDI

Engelli vatandaşların rüzgar sörfü yapmaları için bir çalışma başlattıklarını söyleyen Ufuk Koçak, "Her spora engelli değil, engellenen arkadaşlarımızı katmak için çalışma yapıyorum. Değirmendere'deki sörf okulumuzda da bununla ilgili bir çalışma başlattık. Tandem sörfü burada uygulamaya sokacağız. Burada neredeyse bütün engellenen kardeşlerimin hepsinin yapabileceği bir spor haline geldi bu. Bunun şu anda denemelerini yapıyoruz, yaptığımız boardları biraz daha modifiye edeceğiz ve ondan sonra örneğin bir görme engelli kardeşimle, bir ortopedik engelli kardeşim burada beraber sörf yapabilecekler. Birbirimize göz kulak olalım diye atalarımızın bir sözü vardır, aslında o atalarımızın sözünü burada bir spor branşında gerçekleştirmiş olacağız. Ben daha önce görme engelli bir arkadaşımla beraber tandem bisiklete binmiştim, ben ona göz olmuştum o bana ayak olmuştu. Yaptığımız bu board ile görme engelli bir kardeşimiz bindiği zaman yine aynı mantık olacak, ben ona göz olacağım o bana ayak olacak. Arka tarafta rüzgar sörfünü daha kuvvetli itebilmek için o ayakta durup yelken tutarken, ben de yönlendirmesini yapacağım. Birbirimize göz kulak olabilme işini bütün olabilme işini yapacağız. Birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız" dedi.

'EKSİK YANLARIMIZI TAMAMLAYARAK BİR BÜTÜN HALİNE GELECEĞİZ'

Ufuk Koçak şuana kadar çok fazla rüzgar sörfü yapan engelliye denk gelmediğini belirterek, "Rüzgarla, denizle ve eksik yanlarımızı tamamlayarak birbirimizle bir bütün haline geleceğiz ve bu bütünlük de bu körfeze çok yakışacak diye düşünüyorum. Bu rüzgar sörfünü yalnızca görme engelliler değil her türlü engeli olan insanlar da yapabilecek. Biz bunu birazcık daha modifiye ederek, uzuv yoksunluklarımıza göre rehabilite edeceğiz boardlarımızı ve biz bunları yine milli boardlarımız olarak Türkiye'de ilk defa imalatını yapacağız" diye konuştu.

'HERKES İNANDIĞI SÜRECE YAPAMAYACAĞI BİRŞEY YOK'

Sörf eğitmeni Murat Gülakçe ise görme engellilerin bile aldıkları eğitim sonrasında sörf yapabileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz burada 7'den 70'e herkese sörf öğretmeye çalışıyoruz. Sörf öğretirken Ufuk arkadaşımızla tanıştık. Engellenen arkadaşlarımızın bu sporu yapabileceğini Ufuk arkadaşımız bize öğretti azmiyle. Biz onlarla iki kişilik tandem dediğimiz sörfü geliştirmeye başladık ve engelli kardeşlerimiz için bunu yapıyoruz artık. Bende ilk başta engellilerin bu sörfü kolay bir şekilde yapabileceğine inanmıyordum, Ufuk'un azmine bakarak gösterdiği performansla bütün engelli arkadaşlarımızın bu sporu yapabileceğine inandık ve yapıyoruz artık. Hatta görme engelli arkadaşlarımızla bile bu sporu yaptık. Herkesin inandığı sürece yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorum. Bütün engelli arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum."

Kaynak: DHA

- Kocaeli