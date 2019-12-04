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Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine kurulacak olan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı.

04.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:08Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
'nin ilçesine kurulacak olan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kandıra- Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kandıra ilçesine bağlı Çamkonak Mahallesi'ne kurulan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sebebi ile yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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