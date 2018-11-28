Rüzgar ve Güneş Santrallerinden Üretilen Elektriğe Dövizle Alım Garantisi Verilecek

Yabancı yatırımcıların talebi üzerine denizler ile birlikte doğal ve suni göllerin üzerine kurulması planlanan rüzgar ve güneş santrallerden üretilen elektriğe devlet dövizle alım garantisi verecek. AKP
'nin Meclis'e getirdiği çevreyle ilgili yasa teklifinin içerisinden denizleri, doğal gölleri ve suni göletleri yatırımcıların istilasına açacak kritik bir madde çıktı. Yabancı yatırımcıların talebi üzerine torba teklife eklendiği belirtilen maddeye göre, denizlerin üstüyle doğal ve suni göllerin üzerine rüzgar ve güneş santralleri kurulacak ve devlet, buralarda üretilen elektriği döviz garantisiyle satın alacak. Ayrıca deniz, göl ve göletlerin içinden artık elektrik iletim hatlarının geçirilmesine de izin verilecek. Enerji Bakanlığı İngiltere
, Danimarka
ve Almanya
'ya özendi, dağlar tepeler yetmemiş gibi denizlerin üzerine de rüzgar santrali kurdurmak için ihale açtı. Geçtiğimiz haziran ayında Resmi Gazete'de duyurusu yapılan ihale için son teklif verme tarihi olarak 23 Ekim 2018 belirlendi. Şartnameye göre, Türkiye
'deki denizlere toplam bin 200 megavat kapasiteyle deniz üstü (off-shore) rüzgar enerjisi santralleri kurulacak ve bu santrallerde üretilen elektrik dolar garantisiyle devlet tarafından satın alınacaktı. Şartnamede, ihalenin kesin tarihinin daha sonra belirleneceği ve katılacak firmaların kilovatsaat başına tavan fiyat 8 dolar/sent üzerinden açık eksiltmeyle yarışacakları bilgisi de yer aldı.
Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyüğü olacağı iddia edilen off-shore rüzgar enerjisi santrallerini kurmak üzere İngiltere, Almanya ve Danimarkalı firmalar başta olmak üzere uluslararası büyük firmaların yaklaşık 3.5 milyar dolarlık yatırımı yapmak için yarışacakları ifade ediliyordu. Doğa harikası Saroz Körfezi ile Gelibolu
ve Kıyıköy
'ün aday bölgeler arasında gösterildiği projelere beklenenin aksine tek bir firma dahi teklif vermedi. Firmaların, Türkiye'de deniz üstü elektrik santrali kurulmasına izin veren bir yasanın olmaması nedeniyle ihaleye girmedikleri anlaşıldı. Bunun üzerine AKP'li vekillerin Meclis'e gönderdiği Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 20'nci maddesine, yabancı firmaların tereddütlerini giderecek ve mevzuat engelini aşacak metnin eklendiği ifade edildi. Meclis Genel Kurulu
'nda bulunan ve içerisinde market poşetlerinin parayla satılmasını zorunlu hale getiren maddenin de bulunduğu teklife göre, Enerji Bakanlığı kıyıların yanı sıra deniz, tabii ve suni göller gibi su alanlarını imar planı kararıyla yenilenebilir enerji kaynak alanları ilan edebilecek ve buralara yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek. Ayrıca kıyılar dahil deniz, göl ve göletlerden artık enerji iletim hatları da geçirilebilecek. Maddenin yasalaşması halinde Türkiye'nin tüm kıyıları ile deniz, göl ve göletlerinin üzerine isteyen rüzgar, isteyen güneş santralleri kurup işletebilecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:11