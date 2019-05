Rüzgar YEKA-2 ihaleleri

Kaynak: AA

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) - 2 ihalesinde, Aydın bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Muğla bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. verdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Rüzgar YEKA -2 ihalesinde Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri için toplam bin megavatlık kapasite tahsisi yapılacak.Bu kapsamda açık eksiltme usulüyle yapılan 250'şer megavat kapasiteli Aydın ve Muğla bölgelerinin ihaleleri için en düşük teklifler açıklandı. Komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yaptığı iki bölgenin ihlalesine Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti, Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Eze İnşaat AŞ ve İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ teklif verdi.İhalede Aydın bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Muğla bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. verdi. Ekonomi