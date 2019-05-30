Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.
Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan
yapıyor.
YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye
'ye kazandırılması hedefleniyor. Aydın
, Muğla
, Balıkesir
ve Çanakkale
bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:
Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.
Enerjisa Üretim Santralleri AŞ
Eze İnşaat AŞ
İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ
Beyçeli·k Elewan Yeni·lenebi·li·r Enerji· Üreti·m AŞ
Res Anatolia Holdi·ng AŞ
B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci·li·k Nakli·yeci·li·k San. Ti·c. AŞ
Çini·li· Res Enerji· Üreti·m San. Ti·c. AŞ
Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ
Kaynak: AA
Abdullah Tancan
, Ekonomi