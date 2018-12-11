Rüzgara dayanamayan ağaç elektrik tellerine devrildi
GİRESUN - Giresun
merkez Aksu
Mahallesinde bulunan Hurşit Bozbağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi önündeki kavak ağacı aşırı rüzgara dayanamayarak yan yattı. Yola devrilmek üzere bulunan ağaç elektrik tellerine adeta asılı kaldı. Aşırı rüzgara dayanamayarak yan yatarak elektrik tellerine dayanan ağaç Giresun Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti. Ağacın devrilmeden tellere asılı kalması ile birlikte ilginç bir görüntü ortaya çıkarken, fırtınalı havanın bir süre daha bölgede etkili olacağı kaydedildi.
Aksu,Giresun
11 Aralık 2018 Salı 12:32