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Rüzgarda ağaçlar yıkıldı, yıkılma riski olanlar budandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

09.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:39Rüzgarda ağaçlar yıkıldı, yıkılma riski olanlar budandı
'in ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar dolayısıyla bazı ağaçlar devrilirken, itfaiyenin müdahalesiyle devrilme riski bulunan bazı ağaçlar da budandı.

İlçe merkezindeki kapalı pazar yerinde okaliptüs ağaçlarından biri kuvvetli rüzgara dayanamayıp devrildi. Halk pazarı yerinin prefabrik lavabosunun kapısı önüne devrilen ağacı fark eden bir kadın, ağacın üzerine düşmesine ramak kala kurtuldu. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile kesti.

Pazar esnaflarından Kalender Tüer, bağrışmalar sonucu kadının son anda üzerine gelen ağaçtan kurtulduğunu belirtti. Tüer, "Rüzgarda lavabonun yanındaki okaliptüs ağacı aniden yıkıldı. Bağrışmaları duyan kadın üzerine gelen ağacı fark etti. Kadın kıl payı kurtuldu" dedi.

İlçe merkezinde cadde kenarlarında devrilme riski bulunan ağaçlar da itfaiye ekiplerinin yardımı ile budandı. Budama esnasında cadde trafiğe kapatıldı, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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