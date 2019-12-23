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Rüzgarda fırlayan çatı parçası, otomobile çarptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından fırlayan alüminyum saç, çarptığı otomobile zarar verdi.

23.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:38 Rüzgarda fırlayan çatı parçası, otomobile çarptı
'ın ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından fırlayan alüminyum saç, çarptığı otomobile zarar verdi.

Şiddetli fırtına nedeniyle Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak üzerinde bir binanın çatısından fırlayan alüminyum saç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çarpma sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ucuz atlatılan olayla ilgili konuşan görgü tanığı Onur Bestelci isimli genç, "Biz de insanlık olsun diye saç parçayı kenarı çekip tehlikeyi uzaklaştırdık. Neyse ki o an yolda yaya olmaması sevindirici" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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