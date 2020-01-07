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Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosikletliye köprüde görevli polisler yardım etti. Polislerin bu hareketi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tebrik aldı.

07.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:38

'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosikletliye köprüde görevli polisler yardım etti. Rüzgara karşı araçlarıyla set olarak motosikletliye yardım eden polisleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tebrik etti.

POLİS ARACIYLA SET OLDULAR

Görüntüler dün akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedildi. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle motosiklet sürücüsü köprü üzerinde zor anlar yaşadı. Köprüde görevli polisler araçlarıyla rüzgara karşı set olarak, motosikletliye yardım attı.

VALİ TEBRİK ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, polisleri tebrik etti. Vali Yerlikaya paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Bu video bana da bir anımı hatırlattı. Atatürk (Nurdağı) Viyadüğünde motosikletimle fırtınanın ortasında kalmışken, bir tır aynı polislerimizin yaptığı gibi bana yardım ederek rüzgara karşı set olmuştu. Motorcular bilir bu hareketin kıymetini. Polislerimizi tebrik ediyorum."

Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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