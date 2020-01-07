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Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü

Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.

07.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:38 Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü
'de şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir reklam panosunun bazı parçaları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.
O sırada kaldırımda yürüyen Hasan , kopan parçalardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, Aydın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Aydın, Şişli, Güncel

Kaynak: AA

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