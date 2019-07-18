18.07.2019 00:06
Haberler» Güncel» Haber

Rüzgardan kırılan ağaç dalı yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı

Rüzgardan kırılan ağaç dalı yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı

AKSARAY'da, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı. O anlarda mobese kameralarına kaydedildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki çınar ağacının, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan dalları, bu sırada bölgeden geçen Abdullatif Uygur ile annesi Sercan Yıldız'ın kucağındaki 9 aylık Mirali Yıldız'ın üzerine devrildi. Minik Mirali, göğüs bölgesine isabet eden dallarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mirali, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullatif Uygur ise kendi imkanıyla hastaneye gitti. Tedaviye alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ağaç dallarının kopma anı ise mobese kameralarının görüntülerine anbean yansıdı.


Kaynak: DHA
Aksaray, Uygur, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti
02:18   Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti