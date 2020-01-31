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Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptıNorveç, (DHA) ? Norveç'te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.

31.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:52
Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı
, (DHA) ? Norveç'te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.
Norveç'in Bodo Limanı'na demir atan Nordnorge adlı yolcu gemisi, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle savrulmaya başladı ardından da rıhtıma çarptı. Kaptan kontrolü çarpmanın ardından sağlayabildi. Yetkililer, yolcu gemisinin limana girdiği sırada havanın sakin olduğunu ancak demir attıktan sonra aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle savrulduğunu açıkladı.
Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Norveç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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