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Rüzgardan uçan demir vatandaşın kafasına düştü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde pazar yerinde şiddetli rüzgarda yerinden çıkan demir, alışveriş yapan Onur Kıydan'ın kafasına düştü.

20.07.2019 17:05 Rüzgardan uçan demir vatandaşın kafasına düştü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde pazar yerinde şiddetli rüzgarda yerinden çıkan demir, alışveriş yapan Onur Kıydan'ın kafasına düştü. Yaralı Kıydan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Dalyan Mahallesi Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin arka sokağında İztuzu Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi pazarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Pazarda alışveriş yapan Dalyan Yemekli Tekne Kooperatifi Başkanı Mahmut Kıydan'ın kardeşi Onur Kıydan, rüzgarın şiddetiyle yerinden çıkan demir çubuğun üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Yere düşen Kıydan'ın yardımına pazarcı esnafı ve vatandaşlar koştu. Başında kanama meydana gelen Kıydan, olay yerine gelen ambulansla Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kıydan, Ortaca Devlet Hastanesi'nden Fethiye'ye sevk edildi.

Esnaflar ve vatandaşlar pazaryerinin üstünün kapatılmasını talep etti. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

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