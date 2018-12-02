'Rüzgarı Arkamıza Alırsak, Gerisi Gelir'

Kartal
'ın dinamosu Atiba Hutchinson
, şampiyonluk yarışı için iddialı ifadeler kullandı. Beşiktaş
Dergisi'ne röportaj veren Kanadalı oyuncu, "Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım zaten kaliteli. Çok iyi oyuncular var. Takım çok sağlam bir iskelete sahip. Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir" diye konuştu.
UEFA Avrupa
Ligi'nde gruptan çıkacaklarını dile getiren Atiba, Beşiktaş'taki geleceği hakkında ise "Uzun süredir buradayım ve Beşiktaş bana çok şey kattı. Ayrıca çocuklarım burada doğdu ve eşim de burayı çok seviyor. Futbola burada veda etmek istiyorum. Eğer sezon sonunda kendimi iyi hissedersem bir sezon daha oynayacağım. Ama iki sezon oynamayı düşünmüyorum. Gelecek yaz neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.