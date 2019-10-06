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Rüzgarın devirdiği ağaç dalları otomobilin üzerine düştü

Erzincan'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dallarının düştüğü otomobil hasar gördü.

06.10.2019 22:29
Erzincan'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dallarının düştüğü otomobil hasar gördü.
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine kırılan ağaç dalları düştü.
Hasar meydana gelen otomobilin üzerindeki ağaç parçaları, İtfaiye ile Park ve Bahçeler müdürlükleri ekiplerince kaldırıldı.
Öte yandan, ağaç kırıldığı sırada olay yerinden geçen 2 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu.
Rüzgarın devirdiği ağaç dalları otomobilin üzerine düştü

Ordu Caddesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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