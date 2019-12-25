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Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtınada yürürken savrulan bir kadın, güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

25.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:00

Hatay'ın ilçesinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınada yürürken savrulan bir kadın, güvenlik kulübesine çarptı.

OLAY ANI KAMERADA

'i etkisi altına alan şiddetli fırtına İskenderun ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sokağa çıkanların zor anlar yaşadığı ilçede bir kadının rüzgarın etkisiyle savrulması cep telefonuyla görüntülendi.

KULÜBEYE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yunus Emre Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kadın, rüzgarda yürürken dengesini kaybedip savrularak sitenin güvenlik kulübesine çarparak olduğu yere düştü.

YARDIMINA GELEN KİŞİ DE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de güçlükle ayakta durdu. Kadın ile ona yardım eden binanın bahçesine girerek rüzgarın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı

İskenderun, Akdeniz, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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