Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınada yürürken savrulan bir kadın, güvenlik kulübesine çarptı.

OLAY ANI KAMERADA

Akdeniz'i etkisi altına alan şiddetli fırtına İskenderun ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sokağa çıkanların zor anlar yaşadığı ilçede bir kadının rüzgarın etkisiyle savrulması cep telefonuyla görüntülendi.

KULÜBEYE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yunus Emre Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kadın, rüzgarda yürürken dengesini kaybedip savrularak sitenin güvenlik kulübesine çarparak olduğu yere düştü.

YARDIMINA GELEN KİŞİ DE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Hafif yaralanan kadının yardımına gelen bir kişi de güçlükle ayakta durdu. Kadın ile ona yardım eden binanın bahçesine girerek rüzgarın etkisinden kurtulmaya çalıştı.