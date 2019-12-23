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Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı

ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı.

23.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:04 Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı

ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı. Yaralanan Ali S., hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaattaki tahta plaka şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkıp, bölgede yürüyen Ali S.'ye çarptı. Tahta plakanın çarpması sonucu yere düşen Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Ali S., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından  Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali S., tedavisinin ardından taburcu edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA 

Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden kopan tahta plakanın inşaatın yanından yürüyen Ali S.'ye çarptığı anlar yer aldı.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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