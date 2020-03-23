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Rüzgarın kızının hedefi olimpiyatlar

Ispartalı Milli Atlet Rumeysa Coşkun, 9 yıldır atletizmde elde ettiği derecelerle güller diyarının gururu oldu.

23.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:00
Rüzgarın kızının hedefi olimpiyatlar
Ispartalı Milli Atlet Rumeysa Coşkun, 9 yıldır atletizmde elde ettiği derecelerle güller diyarının gururu oldu. Coşkun, hedefini Avrupa ve Olimpiyatlar olarak belirledi. Başarılarıyla ve mesafe koşularındaki dereceleriyle Isparta'nın rüzgar kızı olarak bilinen Rumeysa Coşkun, programlı ve sistemli çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Ispartalı Milli Atlet Rumeysa Coşkun, il, bölge, Türkiye , Balkan, Avrupa ve dünya dereceleriyle Isparta'nın göğsünü kabartmaya devam ediyor. 19 yaşındaki milli atlet, sporla dersi bir arada götüren örnek sporculardan biri. Halıkent Orta Okulu ve Halıkent Anadolu Lisesinde okul birincisi olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitim Yüksek Okulu'nu (BESYO) kazanan başarılı koşucu Coşkun, "Isparta'da yaşıyorum doğma büyüme buralıyım. 9 yıldır atletizmle ilgileniyorum. Halıkent Anadolu Lisesinden mezun oldum. Ondan öncede Halıkent Ortaokulundaydım. Halıkent Anadolu Lisesine devam ettim ve birincilikle bitirdim" şeklinde konuştu.

"Hayalim öğretmen olmak"

Beden eğitim öğretmeni olmayı hayal ettiğini dile getiren Coşkun, "Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü kazandım. Şuanda birinci sınıf öğrencisiyim. Hem derslerimde hem de akademik alanda zirvede olmak istiyorum" dedi.

Türkiye, Balkan ve dünya dereceleri

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) de yıldızı olan Coşkun, "4-5 senedir Beşiktaş adına koşuyorum. Türkiye derecelerim ve birinciliklerim var. Birçok kez Türkiye şampiyonu oldum. Balkan ikinciliği ve üçüncülüklerim var. 2017 ve 2018 dünya üçüncülüğüm var. Gymnasium diye özel bir yarış vardı orada da dünya üçüncülüğüm var. 2 kere de Avrupa şampiyonasına gittim orada dereceye giremedim ufak tefek talihsizlikler oldu. Sosyal hayatımızdan vazgeçiyoruz biraz bundan rahatsız değilim. Çünkü gerçekten dünya ya bir daha gelsem bir daha böyle gelmeyi isterdim. Memnunum hayat böyle daha güzel ve umarım gidebildiği kadar gider" diye konuştu.

"Kendimiz koruyarak spor yapıyoruz"

Korona virüsü nedeniyle açık hava ve kimsenin bulunmadığı alanlarda antrenmanlarını yaptıklarını bildiren Coşkun, "Evde hiçbir şekilde kendimizi geliştirememiş olacağız. Bu nedenle kendimi koruyarak antrenmanlara devam ediyorum. Çünkü zaten açıklama yapılıyor, toplum içine girmemek koşuluyla sahaya çıkmanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Olimpiyatlar neden olmasın"

Hedefini Avrupa ve Olimpiyatlar olarak belirleyen başarılı koşucu Coşkun, 7 kez milli takıma seçildiğini aktararak, "Tekrardan bir takıma girmek istiyorum. Yan atlama daha fazla istiyorum çünkü bizim atama olayı o yüzden garanti oluyor. Türkiye'yi temsil etmek tekrardan istiyorum. Avrupa'da derece elde etmek belki olimpiyatlar neden olmasın" diyerek sözlerini tamamladı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Almitu Bekele Degfa, Türkiye, Avrupa, Spor

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