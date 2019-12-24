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Rüzgarın uçurduğu tahtanın altında kaldı

Isparta'da dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi bölgesinde yerinden çıkan tahta, yolda yürüyen adamın üstüne uçarak yaralanmasına neden oldu.

24.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:21
'da dün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle sanayi bölgesinde yerinden çıkan tahta, yolda yürüyen adamın üstüne uçarak yaralanmasına neden oldu. Yaralıya ilk müdahaleyi çevreden görenler yaparken, daha sonra bulunduğu yerden yaralının kaldırılarak refüje taşınması ve ambulansla hastaneye sevk edilmesi ise işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Ali S.'nin yolda yürüdüğü sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle bir inşaattaki yerinden fırlayan tahta plaka talihsiz adamın üzerine uçtu. Tahta plakanın çarpması sonucu yere yığılan Ali S.'nin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu.
İlk müdahalesi gören vatandaşlarca yapılan Ali S. için daha sonra olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verildi.
Vatandaşların yardımıyla refüje taşınan yaralı Ali S., burada bir süre bekledikten sonra sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında gelen ambulansa nakledildi. Yaralı Ali S. daha sonra gerekli tedavileri yapılması için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ali S.'nin gerekli tedavisi sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında yürüyen adama tahtanın çarptıktan sonra yere düştüğü görülüyor. Bir süre sonra adamın düştüğünü fark edenler ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra birkaç kişi tarafından refüje taşındıktan sonra gelen ambulansa nakli sağlanıyor. Yaralı adam, gelen ambulansla daha sonra hastaneye sevk ediliyor.
(Feti Kılıç/İHA)
Rüzgarın uçurduğu tahtanın altında kaldı

Isparta, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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